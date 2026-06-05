«Шире пространство для маневра»: Путин о давлении на Россию и новых партнерствах

Путин: давление на Россию сохраняется, но у нее появились новые партнерства

Давление на Россию сохраняется, но у государства появились новые партнерские отношения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

«Сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра — появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения», — заявил Путин.

По словам президента, Россия воспринимает глобальные изменения не только как угрозу, но и как возможность. Он отметил, что страна осваивает более перспективные рынки и стремится действовать быстро и прагматично.

«Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности», — подчеркнул он.

Путин связал нынешнюю мировую турбулентность с переходом от прежней вертикальной иерархической модели к более сложной, распределенной и многополярной системе. По его словам, прежний порядок работал в интересах ограниченного числа государств, тогда как новая структура роста все больше смещается в сторону стран глобального Юга.

Президент отметил, что в этих государствах растет население, формируется средний класс, развивается промышленность и расширяется внутренний рынок. Это, по его словам, ведет к строительству городов, дорог, портов, энергетических и цифровых сетей, а также к появлению собственных финансовых, образовательных и научно-технологических центров.

«Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что новые центры развития уже становятся объективной реальностью, а не политической декларацией. По его словам, возможности получают миллиарды людей, которые раньше находились на периферии глобальной экономики.

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