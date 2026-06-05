«Нет у других стран»: Путин рассказал о преимуществах российского оружия

Путин: у России есть вооружение, которого нет у других стран

У России есть виды вооружений, которыми не располагают другие государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам главы государства, речь идет о гиперзвуковом оружии, крылатых ракетах и системах средней дальности. В числе таких разработок Путин отдельно выделил «Орешник».

«На той стороне нет собственного производства таких средств поражения, которые есть у России. Это гиперзвуковое оружие, это крылатые ракеты. Причем по полной линейке. Это ряд других средств поражения, которые нет и у других стран. Например, такое оружие средней дальности, как „Орешник“, о котором много говорили. Мы развиваем и другие средства поражения», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия продолжает работу над развитием современных вооружений. По его словам, наличие таких систем остается одним из факторов, которые отличают российский оборонный потенциал от возможностей других стран.

Ранее Путин после успешного испытания ракеты «Сармат» отметил, что комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник» может быть оснащен ядерными боеголовками. Президент России тогда подчеркнул важность оснащения новых комплексов современными технологиями и вооружением для обеспечения безопасности страны. Российский лидер уточнил, что «Орешник» поставлен на боевое дежурство с 2025 года.

Путин также рассказал о скором завершении работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками — беспилотным подводным аппаратом «Посейдон» и крылатой ракетой глобальной дальности «Буревестник».

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На площадке ПМЭФ представители власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества и зарубежных делегаций обсуждают экономику, инвестиции, технологии и международное сотрудничество.

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