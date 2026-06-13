«Операция Пушкин»: похитители редких книг из Европы получили до 7 лет тюрьмы
Прокурор назвал эту серию преступлений «настоящей кражей сокровищ».
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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В Париже вынесли приговор похитителям редчайших русских книг
Во Франции завершился суд над группой граждан Грузии, которые крали редкие прижизненные издания русских классиков из европейских библиотек. Стало известно, что шестерых фигурантов дела «Операция Пушкин» приговорили к срокам от полутора до семи лет заключения. Об этом рассказало французское издание Le Monde.
В числе украденных — книги Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Евгения Баратынского. Прокурор назвал эту серию преступлений «настоящей кражей сокровищ».
Самый большой срок — семь лет колонии строгого режима — получил Михаил Замтарадзе. Бека Цирекидзе приговорен к четырем годам. Еще двое участников, которые сейчас находятся в Грузии, осуждены заочно: каждый из них получил по шесть лет, на них выданы международные ордера. Всех фигурантов дела признали виновными в сговоре и хищении культурных ценностей.
Кражи шли два года, начиная с 2022-го. Злоумышленники действовали в восьми странах: Франции, Германии, Швейцарии, Польше, Чехии, Финляндии, Литве и Латвии. Всего они вывезли около 200 редких книг. Больше всего пострадала библиотека Варшавского университета — оттуда пропали 78 изданий.
Цена каждой книги — от десятков до сотен тысяч долларов. Чтобы скрыть пропажу, воры подменяли оригиналы высококачественными копиями. Расследование координировала Франция. Выяснилось, что часть преступников — кровные родственники. Из-за этих инцидентов библиотеки по всей Европе ужесточили охрану.
Ранее 5-tv.ru сообщили, что Франция и Бельгия начали совместное расследование ограбления Лувра.
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