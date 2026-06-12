Певец Серж выпустил поздравительный клип ко Дню России

Артист посвятил его воинской славе, величию и красоте Родины.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина;ВКонтакте / СЕРЖ/sergesinger; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Поэт и певец Серж выпустил поздравительный видеоролик ко Дню России. Клип состоит из кадров главных событий новейшей российской истории и самых знаменитых достопримечательностей страны.
«Дорогие друзья, поздравляю вас всех с Днем России», — написал исполнитель в публикации.
В ролике собраны символы национальной гордости каждого патриота. Триколор, Кремль, памятник «Родина-мать», пейзажи бескрайних полей, лесов, морей и гор. Страна показана во всем своем величии и многообразии — с древними церквями и современными небоскребами. Многие кадры посвящены военной славе России — на них запечатлен парад Победы в Великой Отечественной войне и бойцы Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.
В 2025 году Серж выпустил патриотическую композицию «Россия». Артист отметил, что для него особая честь представить свою песню в Год защитника Отечества. Автором слов является сам Серж, а музыку написал заслуженный артист Белоруссии Руслан Алехно.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 12 июн
- Экстремальный парашютный прыжок ко Дню России состоялся в Москве
- 12 июн
- Лукашенко поздравил Путина и народ с Днем России
- 12 июн
- В честь Дня России 12 и 13 июня парковки в Москве будут бесплатными
- 12 июн
- Космонавты Роскосмоса с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России
- 11 июн
- Пекло или грозы? Какая погода ждет Москву на длинных выходных
- 11 июн
- Мэр Москвы наградил выдающихся горожан в преддверии Дня России
- 11 июн
- Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России
- 11 июн
- В России начался сокращенный рабочий день
- 10 июн
- Ракова рассказала об изменении графика работы соцучреждений Москвы с 12 по 14 июня
- 9 июн
- «Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России
64%
Нашли ошибку?