Ольге Бузовой провели операцию
Певица восстанавливается в стационаре.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru
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Ольге Бузовой успешно сделали операцию. Об этом 5-tv.ru рассказал пиар-директор артистки Антон Богославский.
«Она находится в стационаре, или как это называется. Ей сделали операцию, она приходит в себя», — заявил менеджер.
Богославский также рассказал, что «скорая помощь» приехала к певице оперативно. Ранее стало известно, что Бузову экстренно госпитализировали в Москве. Она получила сильную травму ноги, когда упала в душе. Позде она вышла на связь и прокомментировала сообщения о своем состоянии.
Также на своей странице в соцсети она выложила фото, на которых она лежит в карете «скорой помощи» в перебинтованной ногой. Предварительно сообщалась, что кости певицы целы и перелома нет.
Ранее Ольга Бузова продемонстрировала фанатам свой новый облик после перекраски в блондинку, а также рассказала в личном блоге о причинах смены имиджа.
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