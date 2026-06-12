Ольге Бузовой провели операцию

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 52 0

Певица восстанавливается в стационаре.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Ольге Бузовой успешно сделали операцию. Об этом 5-tv.ru рассказал пиар-директор артистки Антон Богославский.

«Она находится в стационаре, или как это называется. Ей сделали операцию, она приходит в себя», — заявил менеджер.

Богославский также рассказал, что «скорая помощь» приехала к певице оперативно. Ранее стало известно, что Бузову экстренно госпитализировали в Москве. Она получила сильную травму ноги, когда упала в душе. Позде она вышла на связь и прокомментировала сообщения о своем состоянии.

Также на своей странице в соцсети она выложила фото, на которых она лежит в карете «скорой помощи» в перебинтованной ногой. Предварительно сообщалась, что кости певицы целы и перелома нет.

Ранее Ольга Бузова продемонстрировала фанатам свой новый облик после перекраски в блондинку, а также рассказала в личном блоге о причинах смены имиджа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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