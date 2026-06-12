Ольга Бузова экстренно госпитализирована в Москве
Артистка получила сильную травму.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Российская певица и актриса Ольга Бузова экстренно госпитализированна в Москве. Артистка получила сильную травму у себя дома и пожаловалась на резкую боль. Об этом стало известно 5-tv.ru.
Исполнительница популярного хита «Мало половин» упала в душе и рассекла колено. Предварительно, открытого перелома нет, но травма серьезная. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации
Ранее Ольга Бузова поразила фанатов сменой имиджа. Звезда вернулась к образу 2004 года: она вновь стала блондинкой. О причинах перемены артистка рассказала в личном блоге.
На своей странице в соцсети она разместила свежие снимки, на которых она предстала с новым цветом волос. Певица добавила, что именно такой 22 года назад ее впервые увидели зрители знаменитой телестройки, куда она пришла в качестве участницы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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