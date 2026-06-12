Окровавленная Бузова вышла на связь после новостей о госпитализации
Звезда упала в душе и рассекла колено
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Ольга Бузова опубликовала фотографию из машины скорой помощи
Российская певица и актриса Ольга Бузова прокомментировала сообщения о своей госпитализации. Она опубликовала в соцсетях фото из машины скорой помощи, где видно, что ее колено в крови. Медики оказали звезде первую помощь и приняли решение о госпитализации.
«Вот такое утро», — подписала она пост.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова упала в душе и рассекла колено. Предварительно, открытого перелома нет, но травма серьезная.
Прежде ародная артистка РСФСР Надежда Бабкина похвалила певицу и телеведущую Ольгу Бузову за участие в спектакле «Покровские ворота» Московского фольклорного центра «Русская песня». Певица стала приглашенной актрисой постановки и сыграла в ней Людочку.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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