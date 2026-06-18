Армия России ударила по объектам ВСУ на Украине
Взрывы гремят в разных городах Незалежной.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Ответ на преступления киевского режима не заставил себя ждать. Этой ночью взрывы гремели по всей Украине.
Наши военные с помощью ракет и беспилотников били по военным объектам в Киеве, Сумах, Полтаве и других городах. Только в отличие от ВСУ российская армия бьет исключительно по оборонным объектам и инфраструктуре, которую используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).
А 17 июня ВСУ нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Транспорт, в котором находились юные спортсмены из Гомеля, следовал в Геленджик. Автобус атаковали при помощи беспилотника самолетного типа. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Восемь граждан Белоруссии, в том числе шестеро детей, получили ранения.
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