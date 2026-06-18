Территория торгового центра в Москве пострадала после атаки дрона ВСУ

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 3 662 0

Еще пять беспилотников уничтожены на подлете к столице.

Обломки беспилотника ВСУ упали в Москве — новости

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Средства ПВО отражают атаки беспилотников ВСУ на Москву. Обломки сбитого дрона упали на территории торгового центра «Садовод». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«На месте падения обломков на территории торгового центра „Садовод“ зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков», — написал мэр.

Тем временем на подлете к Москве уничтожены еще пять беспилотников. Всего с 04:36 утра 18 июня было сбито 33 дрона. Об этих атаках писал 5-tv.ru.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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