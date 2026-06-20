Силы ПВО России отразили атаку украинских дронов на Тюменский НПЗ

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 59 0

Сотрудники предприятия эвакуированы.

ВСУ пытались атаковать Тюменский НПЗ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Александр Моор: отражена атака украинских БПЛА на Тюменский НПЗ

Дежурные средства противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Тюменский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в мессенджере МАКС.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

По предварительной информации, повреждений у предприятия нет. Сотрудники НПЗ тоже не пострадали. Работники завода, как уточнил Моор, были эвакуированы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции. О ее проведении президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Целями противника чаще всего становятся не только мирные жители, но и гражданские объекты.

За минувшую ночь над регионами России было перехвачено 187 украинских дронов. Атаке со стороны киевских боевиков подверглись Тульская, Липецкая, Астраханская, Ростовская и другие области. Об этом сообщало Министерство обороны РФ.

Ранее один из украинских беспилотников повредил Московский НПЗ. Сотрудники предприятия не пострадали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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