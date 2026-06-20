Силы ПВО России отразили атаку украинских дронов на Тюменский НПЗ

Сотрудники предприятия эвакуированы.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Александр Моор: отражена атака украинских БПЛА на Тюменский НПЗ
Дежурные средства противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников на Тюменский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в мессенджере МАКС.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
По предварительной информации, повреждений у предприятия нет. Сотрудники НПЗ тоже не пострадали. Работники завода, как уточнил Моор, были эвакуированы.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции. О ее проведении президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Целями противника чаще всего становятся не только мирные жители, но и гражданские объекты.
За минувшую ночь над регионами России было перехвачено 187 украинских дронов. Атаке со стороны киевских боевиков подверглись Тульская, Липецкая, Астраханская, Ростовская и другие области. Об этом сообщало Министерство обороны РФ.
Ранее один из украинских беспилотников повредил Московский НПЗ. Сотрудники предприятия не пострадали.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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