Градус повышен: жителей и гостей Франции призвали не пить алкоголь

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 33 0

Аномальная погода стала причиной переноса многих массовых мероприятий.

Какая погода во Франции летом

Фото: www.globallookpress.com/Bernd Tschakert

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Тема:
Погода

Власти Франции призвали население отказаться от спиртного из-за жары

Жителям Франции рекомендовали временно отказаться от употребления алкоголя из-за аномальной жары. Об этом сообщило правительство страны на своей официальной странице в социальных сетях.

Вместо этого население призывают отдавать предпочтение обычной воде и стараться проводить больше времени в тени или прохладных помещениях.

Кроме того, Министерство спорта, молодежи и общественной жизни Франции попросило организаторов крупных мероприятий, включая музыкальные фестивали и спортивные турниры, адаптировать графики под погодные условия. Им также порекомендовали усилить дежурство медицинских бригад для оперативной помощи при тепловых ударах.

Сразу в 35 департаментах Франции введен «красный» — наивысший уровень погодной опасности. Предупреждение затронуло западные, юго-западные и центральные регионы, где столбики термометров могут подняться до отметки в плюс 40 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал, что продолжительной жары в Москве и области в конце июня не будет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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