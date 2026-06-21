Градус повышен: жителей и гостей Франции призвали не пить алкоголь
Аномальная погода стала причиной переноса многих массовых мероприятий.
Фото: www.globallookpress.com/Bernd Tschakert
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Власти Франции призвали население отказаться от спиртного из-за жары
Жителям Франции рекомендовали временно отказаться от употребления алкоголя из-за аномальной жары. Об этом сообщило правительство страны на своей официальной странице в социальных сетях.
Вместо этого население призывают отдавать предпочтение обычной воде и стараться проводить больше времени в тени или прохладных помещениях.
Кроме того, Министерство спорта, молодежи и общественной жизни Франции попросило организаторов крупных мероприятий, включая музыкальные фестивали и спортивные турниры, адаптировать графики под погодные условия. Им также порекомендовали усилить дежурство медицинских бригад для оперативной помощи при тепловых ударах.
Сразу в 35 департаментах Франции введен «красный» — наивысший уровень погодной опасности. Предупреждение затронуло западные, юго-западные и центральные регионы, где столбики термометров могут подняться до отметки в плюс 40 градусов.
Ранее 5-tv.ru писал, что продолжительной жары в Москве и области в конце июня не будет.
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