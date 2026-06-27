На сцене «Алых парусов» исполнили выпускной вальс

Дворцовая площадь превратилась в огромный танцпол под открытым небом.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Выпускной вальс исполнили участники праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.
Под композицию «Последний первый звонок» вчерашние школьники вышли на площадь парами и закружились в танце. Тысячи выпускников поддержали выступление аплодисментами, а сцена на несколько минут превратилась в огромный танцевальный зал под открытым небом.
Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Телевизионную трансляцию праздника проведет Пятый канал — прямой эфир начнется в 22:00 по московскому времени. Съемка будет вестись с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».
В этом году водно-пиротехническое шоу праздника «Алые паруса» обрело особую художественную концепцию, вдохновленную образами русских сказок. При этом зрителей ждет не буквальное погружение в мифологию, а современное прочтение известных сюжетов через призму актуальных ценностей и смыслов. Организаторы шоу обращаются к архетипам, которые понятны каждому: дружба, добро, любовь, верность, выбор жизненного пути.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 27 июн
- «Ты настоящая»: Леша Покровский спел о любви на «Алых парусах»
- 27 июн
- «Такого нет ни в одном штате»: журналист из США о масштабе «Алых парусов»
- 27 июн
- «Идешь в новую жизнь»: выпускники принесли свой бриг «Россия» на «Алые паруса-2026»
- 27 июн
- «Алые паруса-2026» увидят во всем мире!
- 27 июн
- Танцующий робот встретил выпускников на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге
- 27 июн
- «Для меня — Святая Русь»: выпускники с нетерпением ждут Куртукову на «Алых парусах»
- 26 июн
- Самый красивый флешмоб этого лета от Пятого канала
- 26 июн
- Подготовка к «Алым парусам» вышла на финишную прямую
- 25 июн
- «Алые паруса-2026»: русская сказка, победа добра и исполнение мечты
- 25 июн
- «Алые паруса»: история кораблей шоу с 1968 года до наших дней
Читайте также
64%
Нашли ошибку?