ВС РФ поразили контейнеровоз и три сухогруза в портах Украины

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 61 0

Под удар также попали цеха по сборке дронов UJ-22 и резервуары с горючим.

ВС РФ поразили суда с грузами для ВСУ

Фото: www.globallookpress.com

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Тема:
Спецоперация

Российские военные нанесли высокоточные удары по контейнеровозу и трем сухогрузам, которые доставляли грузы для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В порту „Черноморск“ Одесской области поражены контейнеровоз и сухогруз, осуществлявших доставку грузов для ВСУ. В порту „Днепро-Бугский“ Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

Огневое поражение не ограничилось плавсредствами. В порту Одессы серьезные повреждения получили объекты портовой инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинской армии.

Кроме того, российским высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками были уничтожены два производственных цеха, где осуществлялась сборка дронов, включая узловую сборку БПЛА UJ-22 компании «Укрджет».

Накануне, 14 июля, Минобороны РФ отчитывалось об успешных атаках на логистику противника в том же регионе. Тогда в порту Южный был нанесен удар по объектам транспортной компании «МигТранс», а на переходе из Черноморска в Одессу были поражены еще два сухогруза и танкер с грузами военного назначения.

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