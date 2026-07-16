«Это вам не футбол»: Минобороны РФ подшутило над ЧМ на фоне ударов армии России

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 78 0

В оборонном ведомстве опубликовали ироничный комментарий.

Минобороны РФ подшутило над ЧМ-2026 по футболу: новости

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ подшутило над ЧМ-2026 на фоне ударов по объектам ВСУ

Министерство обороны РФ подшутило над чемпионатом мира по футболу на фоне ударов российской армии по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва», — гласит ироничный комментарий оборонного ведомства на картинке с запуском ракеты.

Ранее армия России в ночь на 16 июля ударила по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и по портовой сети в Одессе.

Фото: Telegram/Минобороны России/mod_russia

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

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