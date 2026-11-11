Диана Панченко заявила, что незаконные пыточные есть в каждом регионе Украины

Тайные пыточные существуют в каждой области Украины, а в одном только Киеве их насчитывается около 15. Об этом РИА Новости сообщила украинская журналистка Диана Панченко.

«Подобные пыточные есть во всех регионах. Чем больше население города, тем больше пыточных. Насколько мне известно, в одном Киеве — около 15», — заявила она.

Журналистка отметила, что люди, прошедшие через незаконные тюрьмы, боятся за свою жизнь и жизнь родственников. По ее словам, они понимают, что в подобные места может угодить любой житель Украины.

Ранее Панченко поднимала тему пыточных на Украине. В своем Telegram-канале она написала, что за последние несколько дней ей пришло более тысячи писем с адресами таких объектов. Обращения поступают как от обычных граждан, так и от пострадавших.

История с пыточными вызвала широкий общественный резонанс на Украине. Отправной точкой стали события 2 ноября, когда в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом сотни местных жителей устроили протест возле частного дома, который использовался как пункт временной дислокации 1-го корпуса украинской Нацгвардии «Азов»*. Люди пришли к зданию, в подвале которого насильно удерживали десятки человек.

На месте вспыхнули столкновения: собравшиеся попытались прорваться на территорию объекта, однако в ответ силовики открыли огонь и применили слезоточивый газ. Власти Украины признали наличие пыточных в стране, а депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сказал, что тайные тюрьмы являются частью действующего режима.

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* «Азов» — запрещенная в РФ украинская националистическая организация, признанная террористической.