Подвалы, санатории и лагеря: журналистка опубликовала адреса пыточных на Украине

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 13 0

Информация была собрана из более чем тысячи писем, а среди названных мест есть государственные объекты.

Панченко назвала адреса предполагаемых пыточных на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Пыточные под Киевом

Журналистка Панченко опубликовала адреса предполагаемых пыточных на Украине

Украинская журналистка Диана Панченко опубликовала видео со списком адресов предполагаемых пыточных на территории Украины. По ее словам, сведения она получила из более чем тысячи обращений людей, которые утверждают, что прошли через такие учреждения.

«Письма — это не сборник частных трагедий, а свидетельские показания о практике, которую государство знает, признает и не останавливает», — заявила Панченко.

В опубликованном ролике журналистка назвала адреса в Киеве, Черкассах, Чернигове, Харькове, Одессе, Запорожье, Сумах, Ровно, Полтаве, Николаеве и Тернополе. Также, по ее утверждению, подобные объекты находятся в Киевской, Житомирской, Львовской, Черкасской, Одесской, Сумской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части ДНР.

Панченко заявила, что некоторые из таких мест расположены на территории государственных объектов. Среди них она перечислила бывшие детские лагеря, санаторий, подвалы поликлиник, здания коммунального предприятия, бывший наркодиспансер и завод.

Ранее украинские СМИ сообщали о ситуации в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, где вооруженные люди якобы удерживали около 40 человек в подвале жилого дома. Украинские силовики тогда заявили, что в здании находились военнослужащие нацгвардии.

Ситуацию позднее прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что сообщения о предполагаемой пыточной под Киевом получили международный резонанс. А Мария Захарова сравнила ситцуацию в стране с «мясорубкой».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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