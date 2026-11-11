«Пластырем тут не обойдешься»: Мединский о главной теме переговоров в Абу-Даби

|
Василиса Власова
Василиса Власова 49 0

По словам Мединского, Россия не раз поднимала поставленный вопрос.

Фото, видео: Reuters/Grigory Sysoyev; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Переговоры по Украине в Абу-Даби

Мединский назвал архитектуру безопасности главной темой переговоров в Абу-Даби

Помощник президента России Владимир Мединский назвал архитектуру безопасности центральной темой переговоров России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Заявление он сделал на пресс-конференции во второй день трехсторонних переговоров.

«Конфликт на Украине показал, что вся действовавшая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо. И, по сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком, пластырем тут не обойдешься, потому эта тема была центральной темой переговоров», — отметил Мединский.

По словам помощника президента, Россия не раз поднимала вопрос архитектуры безопасности.
Он вспомнил 2008 год, когда российская сторона выдвигала проект европейской безопасности. Затем, в 2021 году, наша страна отправляла НАТО и Соединенным Штатам необходимый пакет документов.

Ранее в Абу-Даби завершился второй день переговоров России, США и Украины.

Переговорный процесс между Москвой и Киевом привел к согласованию нового крупного обмена военнопленными. По прогнозам, событие произойдет в ближайшие 2–3 недели и окажется наиболее масштабным — свыше 1000 человек с каждой стороны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Переговоры по Украине в Абу-Даби
11 нояб
Бессильная истерика: европейцы в ярости из-за того, что их не позвали на переговоры в ОАЭ
11 нояб
Станет самым масштабным: когда пройдет обмен пленными между Россией и Украиной
11 нояб
«Пусть пообщаются в лобби-баре»: Мединский о европейцах в Абу-Даби
11 нояб
Мединский обвинил европейские страны в гибели мирных жителей на Украине
11 нояб
Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву на встречу с Путиным
11 нояб
Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене пленными
11 нояб
В Абу-Даби завершился второй день переговоров России, США и Украины
11 нояб
В Абу-Даби начался второй день переговоров России, США и Украины
11 нояб
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 11 ноября: текстовая трансляция
11 нояб
Украинский конфликт оказался не первым пунктом: куда повернули переговоры
+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.55
-0.20 92.40
0.01
Успеть до 5 декабря: Венера даст знакам зодиака шанс изменить жизнь, но е...

Последние новости

15:26
Утонула в цветах: как выглядит могила Лидии Федосеевой-Шукшиной
15:23
«Вторая мама»: участники «На-На» растрогали воспоминаниями о Федосеевой-Шукшиной
15:20
Бессильная истерика: европейцы в ярости из-за того, что их не позвали на переговоры в ОАЭ
15:13
«Он бы не женился на случайной»: Сафронов о любви Шукшина и Федосеевой
15:10
«Могли раскрутить, как Долину»: Сафронов о доверчивости Федосеевой-Шукшиной
15:09
«Очень добрая и светлая»: актер Цуркан о Лидии Федосеевой-Шукшиной

Сейчас читают

Россия и США: возможен ли стратегический разворот? Геополитика взаимной выгоды
Внук Пугачевой неожиданным образом отреагировал на странный концерт Киркорова в Тюмени
«Сам должен купить?» — Барановская отказалась терпеть невестку у себя на кухне
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео