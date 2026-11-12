Лерчек придется пойти на важный шаг ради помилования: что ей нужно сделать

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 2 062 0

Ранее блогер подала прошение на имя президента.

Помилуют ли Лерчек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Адвокат Балуев: Лерчек должна признать свою вину, если хочет помилования

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, должна признать свою вину и раскаяться в содеянном, если хочет добиться помилования. Об этом ТАСС заявил адвокат Денис Балуев.

По словам юриста, в российском законодательстве нет конкретного списка условий, при которых президент может помиловать осужденного, — заранее оценить ее шансы сложно.

Юрист также обратил внимание на то, что обращение Лерчек, возможно, было направлено не по адресу — его следовало направить в соответствующую региональную комиссию по вопросам помилования, а не в администрацию президента. Это может затянуть рассмотрение просьбы.

Ранее адвокат Лерчек Константин Третьяков сообщил, что его подзащитная обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

Уголовное дело против Артема и Валерии Чекалиных

Уголовное дело против Чекалиной и ее бывшего мужа Артема возбудили в 2024 году. По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года они вместе с пособником-бизнесменом Романом Вишняком вывели за границу более 250 миллионов рублей. Деньги переводили через подставные счета компании в ОАЭ.

Средства были получены от продажи фитнес-марафонов «Идеальное тело». При переводе денег за рубеж платежи оформляли как оплату информационных услуг, а банку предоставляли документы с недостоверными сведениями.

В июле Гагаринский суд Москвы вынес супругам приговор. Артема приговорили к семи годам колонии и штрафу почти в 194 миллиона рублей. Валерия получила пять лет условно и штраф в размере 763,5 миллиона рублей. Кроме того, ей запретили администрировать сайты в интернете.

Защита Лерчек обжаловала приговор и требовала полностью оправдать блогера. Прокуратура, напротив, настаивала на более строгом наказании — шести годах условно и пятилетнем запрете на администрирование сайтов. Суд утвердил приговор Лерчек 5 ноября, после чего защита обжаловала приговор в кассации.

Онкологическое заболевание и планы на лечение в Китае

В марте 2026 года у Валерии обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. На фоне ухудшения самочувствия пришлось несколько раз переносить судебные заседания и проводить их без личного присутствия подсудимой. Чекалина и ее близкие пытаются найти возможность лечиться за границей. Как минимум две клиники в Китае ранее заявили, что готовы принять блогера. Валерия уже попросила Федеральную службу исполнения наказаний разрешить ей выехать в КНР.

Рак — раком, а веселье по расписанию: как больная Лерчек проводила время

Похоже, что болезнь не мешает Лерчек веселиться с семьей. Ранее 9 ноября вместе с детьми и женихом, аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини, блогер сходила на семейный мастер-класс, где они делали необычные светильники. Результатами занятия в соцсетях поделился избранник Чекалиной.

Вместо ламп они мастерили забавных пушистых персонажей с глазами, бантиками и блестящими украшениями. Авторскую поделку смастерила и сама Лерчек — собрала нежно-фиолетовый абажур с бантиками и с улыбкой назвала его «нежнятинкой».

Это не первый подобный случай. Весной 2026 года москвичка Алина Расковская встретила Лерчек в фитнес-клубе и сняла ее на видео. Девушка удивилась тому, что Валерия пришла на тренировку, хотя незадолго до этого появились сообщения о прохождении химиотерапии.

В комментариях под видео разгорелся спор. Одни пользователи осуждали Лерчек, другие напоминали, что онкологический диагноз не означает, что человек должен постоянно лежать в постели. Сама Валерия объяснила, что врачи разрешили ей заниматься легкими физическими нагрузками.

Нашла коса на камень: как сама Лерчек стала жертвой мошенничества

Бывший стилист Лерчек Эльвира Янковская тоже оказалась под судом. Ее приговорили к 3,5 года условно по делу о мошенничестве. Лефортовский суд признал Янковскую виновной — по версии следствия, она продавала клиентам поддельные вещи известных люксовых брендов.

Адвокат стилиста настаивал, что Янковская якобы не хотела никого обманывать и сама стала жертвой недобросовестных поставщиков. В свою очередь представители истцов заявили, что действия стилиста были умышленными. Сама Лерчек пострадала от продажи подделки — например, она купила фейковую сумку Hermès за 780 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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