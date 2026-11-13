Шубу в сторону? Чего ждать от зимы в центральной части России

Метеоролог Позднякова: зима в центре России будет мягче климатической нормы

Предстоящая зима в центральной части России окажется мягче обычного. Средняя температура воздуха ожидается выше климатической нормы, рассказала Life.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, это не значит, что морозов не будет совсем. Отдельные периоды резкого похолодания возможны, причем температура может опускаться до минус 25 градусов и ниже.

Однако такие эпизоды будут непродолжительными. Сильный мороз может задержаться всего на один-два дня, после чего температура снова повысится.

Поэтому, считает Позднякова, покупать особенно теплую одежду специально к зиме вряд ли имеет смысл.

«Я думаю, что шубу или теплый хороший пуховик покупать необязательно, потому что в лучшем случае они вам понадобятся два-три раза за весь сезон», — отметила метеоролог.

Гораздо сложнее заранее оценить, сколько выпадет снега. По словам специалиста, сезонные прогнозы по осадкам пока остаются недостаточно точными.

При этом большинство моделей сейчас указывает на то, что количество осадков зимой будет близко к климатической норме.

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