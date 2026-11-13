Шубу в сторону? Чего ждать от зимы в центральной части России

Метеоролог допускает периоды похолодания до минус 25 градусов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Метеоролог Позднякова: зима в центре России будет мягче климатической нормы
Предстоящая зима в центральной части России окажется мягче обычного. Средняя температура воздуха ожидается выше климатической нормы, рассказала Life.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам специалиста, это не значит, что морозов не будет совсем. Отдельные периоды резкого похолодания возможны, причем температура может опускаться до минус 25 градусов и ниже.
Однако такие эпизоды будут непродолжительными. Сильный мороз может задержаться всего на один-два дня, после чего температура снова повысится.
Поэтому, считает Позднякова, покупать особенно теплую одежду специально к зиме вряд ли имеет смысл.
«Я думаю, что шубу или теплый хороший пуховик покупать необязательно, потому что в лучшем случае они вам понадобятся два-три раза за весь сезон», — отметила метеоролог.
Гораздо сложнее заранее оценить, сколько выпадет снега. По словам специалиста, сезонные прогнозы по осадкам пока остаются недостаточно точными.
При этом большинство моделей сейчас указывает на то, что количество осадков зимой будет близко к климатической норме.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 нояб
- Снег раздавил базу спасателей в Кузбассе и парализовал дороги в Хабаровске
- 8 нояб
- Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю — в России начнутся полярные сияния
- 6 нояб
- Октябрь 2026 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
- 6 нояб
- «Ночные заряды снега»: Москва встретит выходные с погодными сюрпризами
- 5 нояб
- Просто наступила зима: первый снег добрался до Москвы
- 4 нояб
- В Москве приостановили прокат электросамокатов из-за непогоды
- 3 нояб
- Россия нагревается быстрее: чем грозит миру глобальное потепление
- 2 нояб
- Снежные циклоны наступают на регионы России
- 2 нояб
- В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана
- 1 нояб
- Зима в Сибири побьет вековой рекорд: чего ждать
Читайте также
89%
Нашли ошибку?