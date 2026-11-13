Ночь великого дождя: на Москву обрушится почти 70 миллионов тонн осадков

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Погода побьет рекорд почти 60-летней давности.

Какая погода будет в Москве в ночь с 13 на 14 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

На Москву обрушится почти 70 миллионов тонн осадков в ночь на 14 ноября

В ночь с 13 на 14 ноября на Москву обрушиться «великий дождь». Об этом заявил специалист центра погоды Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Он отметил, что столицу ожидает разгул стихии, которого мегаполис в это время года не видел почти 60 лет. Осадки придут в город из-за циклона «Роми», центр которого расположился над Балтийским морем.

Дождь над Москвой начнется после 16:00. Но пика он достигнет позже. По прогнозам синоптика, с 21:00 до 06:00 на каждый метр мегаполиса обрушится примерно 28 литров воды. Экстремальной интенсивности осадки достигнут к середине ночи.

«В городе ожидается пасмурная погода, к вечеру, примерно после 16-17 часов, — начнется дождь. Ветер юго-восточный окрепнет до семи-двенадцати метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс один — плюс четыре. Показания барометров рухнут на десять единиц — до 732 миллиметров ртутного столба. Так падает давление перед большой водой! Не забудьте зонт. И, пожалуй, лодку!» — предупредил специалист.

По подсчетам Тишковеца, на старые границы Москвы, в пределах МКАД, обрушится около 30 миллионов тонн воды. А если прибавить современные границы, то 70 миллионов тонн. Эта цифра примерно равна объему воды в 290 Черкизовских прудов.

За ночь на столицу выльется 54% месячной нормы осадков. До рекорда, установленного в 1967 году, в 29,5 миллиметров, не хватает всего полтора литра, уточнил эксперт.

Днем 14 ноября погода начнет улучшаться, а воскресенье, 15 число, будет сухим и относительно спокойным, добавил синоптик.

Ранее метеорологии сообщили, что предстоящая зима в центральной части России окажется мягче обычного. Средняя температура воздуха выше климатической нормы. Однако это не значит, что морозов не будет совсем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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