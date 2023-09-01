Фекла Свекольница и Андрей Тепляк: как по 1 сентября узнать погоду на зиму

Первого сентября православная церковь чтит память святого Андрея Стратилата, а также трех мучеников Газских — Тимофея, Агапия и Феклы.

Андрей Стратилат Таврийский и 2593 мученика

Святой Андрей Стратилат жил в III веке и был римским военачальником при императоре Максимиане. Он не сразу принял крещение, однако всегда отличался от других благочестием и доблестью. Во вре­мя вой­ны с Си­ри­ей ему жаловали ти­тул «стра­ти­лат», то есть глав­но­ко­ман­ду­ю­щий.

Когда правитель Антиох узнал о скором наступлении персов, то решил против них отправить доблестного Андрея во главе небольшого отряда воинов. Андрей на тот момент еще не принял крещение, но уже уверовал во Христа.

Перед сражением святой призвал воинов-язычников положиться на Христа. С верою в помощь Божию небольшой отряд обратил в бегство многочисленное войско персов.

Завистники донесли императору, что главнокомандующий — христианин и обратил ко Христу подчиненных ему воинов. Святого Андрея вызвали на суд, пытали, но он не отрекся от веры. Когда Стратилат лег на раскаленное медное ложе, то мгновенно остыло. Побоявшись вызвать возмущение воинов, император не стал сразу казнить святого. Он приказал отпустить мученика, но дал тайное распоряжение убить его и всех солдат-христиан.

Андрей Стратилат вместе с дружиной пришел в город Тарс, где они приняли крещение, а вскоре после этого — и мученическую кончину, попросив перед смертью открыть целебный источник на месте их гибели. В то же мгновение из земли забил родник. За дружиной тайно шли несколько клириков, они и погребли их тела. Один из них, страдавший от злого духа, испил воды из источника и тут же исцелился. Молва об этом быстро разошлась по окрестным землям, вскоре страдающие потянулись к источнику Стратилата и пострадавших с ним 2593 мучеников.

Мученики Газские — Тимофей, Агапия и Фекла

Трое мучеников Газских пострадали за веру в 304-306 годах. Известно, что Тимофей с юности изучал Священное Писание и обладал даром красноречия, благодаря чему стал известным проповедником.

Во время гонений на христиан в царствование императоров Диоклетиана и Максимилиана Тимофея привели на суд и обвинили в преступлениях против языческих божеств. Несмотря на пытки, мученик не отрекся от веры, а напротив, произнес проповедь об Иисусе Христе и его любви ко всем людям.

За упорство в убеждениях его приговорили к сожжению. В то же время и в том же городе Газе пострадали за веру мученики Агапий и Фекла. Язычники отдали их на растерзание диким зверям.

Фекла Свекольница или Андрей Тепляк

На Руси 1 сентября прозвали Феклой Свекольницей, так как на начало осени приходится время созревания и уборки урожая свеклы. Этот корнеплод шел во многие самые распространенные блюда. «На Феклу именинница свекла», — говорили в народе.

Листья использовали как лечебное средство от воспаления глаз, а корни держали во рту от зубной боли.

На Феклу Свекольницу по приметам предсказывали, богатым ли будет урожай и холодной ли зима. Обычно 1 сентября выдавался теплым, хотя и говорили: «День жаркий, но дышит осенью». Световой день становился короче, и женщины начинали проводить вечера за рукоделием, собираясь на вечерки или засидки. Считалось, что на таких собраниях не стоит много болтать — сглазишь свое счастье.

Второе название праздника — Андрей Тепляк или Стратилат Тепляк — объясняется последними дуновениями теплого ветра перед наступлением осени. Говорили: «Тепляк держится, ушедшему лету вослед кланяется».

К 1 сентября на Тепляка поспевал овес. Из его колосьев собирали букеты и делали куклы-обереги на каждого члена семьи. Их хранили до будущей весны, а потом сжигали — верили, что вместе с ними сгорали неприятности и болезни. Также на Руси верили, что, если женщина 1 сентября полежит в одном белье на сжатом поле — получит силу.

До 1699 года 1 сентября праздновали Новый год, поэтому было принято устраивать шумные гуляния, накрывать стол и приглашать гостей.

Что можно делать 1 сентября на Андрея Тепляка

Первое сентября считается идеальным для того, чтобы сменить работу, попробовать себя в творчестве, например, вышивать или рисовать.

Считается, чтобы год был успешным, на Феклу Свекольницу обязательно нужно съесть блюдо из свеклы. Лучше всего подойдет борщ.

Что нельзя делать на Феклу Свекольницу

Те, кто 1 сентября собираются в путешествие, не должны ремонтировать обувь. В противном случае поездка может сорваться или окажется неудачной.

Также на Феклу Свекольницу не следует завидовать другим. А еще категорически не рекомендуется сплетничать и обсуждать других людей. Если ослушаться этого запрета, то на человека могут обрушиться несчастья, в том числе финансовые.

Не стоит надевать в Феклу одежду белых тонов — лучше выбрать что-то яркое, предпочтительно красное или бордовое.

Народные приметы на 1 сентября

Считается, что по приметам в этот день можно определить какой будет зима.