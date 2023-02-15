Сакральная кулинария: как есть блины на Масленицу, чтобы привлечь любовь и достаток

Круглый, румяный, золотистый, с пылу с жару — блин считается вкусным символом хлебосольной и веселой Масленицы. В 2023 году она начинается в понедельник 20 февраля и завершается Прощеным воскресеньем, которое выпадает на 26 февраля.

Это время не только вкусных угощений, но и народных традиций и древних ритуалов. Как правильно есть блины, чтобы получить на весь год достаток в дом, Пятому каналу рассказали эксперты.

Блин — символ солнца и жизни

www.globallookpress.com / Chris Dave — Mond'Image

Обычай широко отмечать окончание холодного периода в дохристианские времена бытовал как поминки по богине Зиме. Некогда блин был жертвенным хлебом, даром языческим богам. Его круглая форма воспринималась как знак вечности, а вода и мука, из которых он готовился, — как символ перерождения. Так славяне провожали морозы и встречали весну.

По другим народным поверьям, румяные круги из теста символизировали солнце, тепло и жизнь. Съесть блин в масленичную неделю должен был каждый член семьи. С каждым кусочком блина человек будто бы наполнял себя жизненной энергией.

А вот традиция сжигать соломенное чучело на Масленицу, которое популярна в настоящее время, появилась относительно недавно.

«Она связана с тем, что в древние времена Масленицей заканчивался старый год. Соответственно, провожая его, выкидывали старые вещи. Еще 100-150 лет назад сжигали не чучело, а старую одежду», — объяснила фольклорист Екатерина Дорохова.

Вместе с тем в древности Масленица была привязана не к Великому посту, а к дню весеннего солнцестояния, то есть примерно к 21 — 23 марта.

Как правильно есть блины на Масленицу — 2023

В начале масленичной недели — в понедельник 20 февраля — стоит уделить внимание самому первому испеченному блину. Его нужно расправить на тарелке и раскрошить, а затем скормить птичкам, чтобы отдать дань усопшим близким, посоветовала астролог Алена Никольская.

Немаловажную роль играет форма блинчика при подаче на стол. Например, во вторник 21 февраля, нужно сложить мучное изделие в форме четырехугольника.

«Такая форма добавит вам определенности, конкретности и поможет определиться с решением, которое тревожит на данный момент, а также поможет преодолеть сомнения», — утверждает астролог.

Чтобы в жизни было больше любви, счастья и радости, в среду 22 февраля, нужно добавить начинку в блин, придав ему нестандартную форму.

«В третий день необходимо закатать блин в рулетик, внутри обязательно должна быть начинка. Это привнесет в вашу жизнь много всего интересного и хорошего», — уверяет астролог.

23 февраля — лучший день, чтобы привлечь в дом достаток. Поэтому угощению надо придать треугольную форму и положить внутрь сытный или сладкий ингредиент.

«Это день вашего благополучия. Юпитер — самая благоприятная планета во всей Солнечной системе», — утверждает специалист по звездам.

Пятнице покровительствует планета любви — Венера. Поэтому 24 февраля лучше употреблять больше блинов со сладкими начинками. А вот в субботу 25 февраля стоит быть скромнее, так как этот день требует аскетичности.

Зато в воскресенье 26 февраля можно развернуться на полную катушку и позволить себе любые кулинарные эксперименты с блинами и начинками, при поедании которых следует помнить об особой форме изделия. Угощение должно быть круглой формы.

Сколько можно съесть блинов на Масленицу — 2023

Для привлечения удачи и богатства экстрасенс, астролог, мастер оккультных наук Андрей Харрис порекомендовал съесть определенное количество блинов на масленичной неделе.

«Как гласят древние источники, если накормить девять человек, то можно себе прибавить большое количество лет жизни», — пояснил астролог.

В период Масленицы необходимо съесть именно три блина. Однако они должны отличаться от остальных.

Первый блин — с маслом, чтобы все в жизни легко давалось.

Второй блин — с медом, чтобы деньги прилипали.

Третий блин — с изюмом, чтобы скопить много денег.

«Обязательно съешьте три таких блина и не забудьте накормить девять человек», — напомнил экстрасенс.

Кому нельзя есть блины на Масленицу

www.globallookpress.com / Chris Dave — Mond'Image

Ежегодно люди потребляют вкусный продукт в огромных количествах и даже не представляют, как он может сказаться на здоровье. Диетолог Ирина Писарева пояснила, кому стоит воздержаться от чрезмерного увлечения блинами.

«Во-первых, это противопоказано группам людей, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом типа панкреатита. Блины и любая мучная продукция — достаточно тяжелая пища. Тем более блины часто едят со сладкой начинкой: медом, вареньем и сгущенкой. Это для перечисленных категорий вдвойне опасно», — сообщила она.

Заговоры на блины: как привлечь в дом достаток на Масленицу — 2023

Из-за того, что блины обладают высоким гликемическим индексом, они противопоказаны больным сахарным диабетом. Под запрет также попадают и для людей, имеющих отклонения чувствительности к инсулину.

По словам диетолога, блины нельзя употреблять тем, кто страдает лишним весом, ожирением и метаболическим синдромом.

«Калорийность одного блина без всяких топпингов и начинки составляет примерно 200 килокалорий. Если перебарщивать, то за один прием пищи можно съесть чуть ли не суточную норму. Хороший вариант — есть блины только в первый и последний дни Масленицы», — отметила эксперт.

Правильно ли начинать Великий пост после Масленицы

В XXI веке Великий пост воспринимается не только как очищение духа и тела, но и прекрасный повод разгрузить организм, особенно после Сырной седмицы. Рестораны и кафе ежегодно составляют постное меню. Хотя настоящий пост, который обычно длится 48 дней, могут выдержать лишь единицы.

В пост из холодильника убирают все продукты животного происхождения, а в некоторые дни запрещается употреблять пищу, прошедшую термическую обработку.

Добавление масел, необходимых для правильной работы ЖКТ, допускаются только по субботам и воскресеньям. Иногда священнослужители разрешают не исключать из питания обезжиренный или нежирный творог.

Читайте также Светофор на тарелке: разноцветные блины по рецепту Емельяненко

Гастроэнтеролог Нурия Дианова уверена, что переход на пост после сытой Масленицы — американские горки для организма.

«Сочетание, конечно, провоцирующее для людей, имеющих проблемы с ЖКТ, потому что сначала идет обилие еды, а потом резкое ограничение. Я могу сказать, что большое изобилие может спровоцировать любые заболевания. Но не только проблемы с желудком, но, например, желчную колику», — подчеркнула врач.

Если такие долговременные посты ни разу не практиковались вами, то гастроэнтеролог советует устраивать разгрузочные дни после праздников живота. Один день в неделю на овощах — отличная панацея для восстановления желудка. Это не нанесет вреда, потому что белковая циркуляция сохраняется с прошедшего дня. На овощах можно сидеть и несколько дней, но тогда организм начнет потреблять другие ресурсы, например, углеводы и клетчатку.

Белок очень важен для чувства сытости и насыщения желудка, поэтому не привыкшим к постам постоянное чувство голода может создавать проблемы. Не все крупы способны насытить человека, хотя они являются углеводами и имеют белок. Специалист советует отказаться от употребления риса, кус куса и манки, а предпочтение отдать гречке, овсянке, киноа и полбе.