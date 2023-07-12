Места силы: топ-8 самых красивых мест Южной Кореи

С 3 июля Южная Корея упростила правила въезда в страну для туристов, это касается и граждан России. Теперь путешественникам от 17 до 65 лет больше не придется проходить специальную электронную регистрацию (K-ETA), как было раньше. А сам срок действия разрешения на въезд продлили с двух до трех лет. В свете этих событий в государстве ожидается большой наплыв гостей, на что и рассчитывают власти Республики.

Причем планы на туризм у них серьезные и долгосрочные — к 2027-му ежегодный поток иностранцев должен составить порядка 30 миллионов человек. И это не запредельная цифра для страны с благоприятным климатом, развитой туристической инфраструктурой, невероятными природными ландшафтами, уникальными историческими и архитектурными памятниками.

Среди россиян за последние четыре года спрос на туры в это государство Восточной Азии вырос на 50%. На знакомство с достопримечательностями Южной Кореи понадобятся недели и даже месяцы, но есть топ незабываемых мест, которые не оставят равнодушным ни одного иностранного гостя.

Дворец Кенбоккун в Южной Корее

www.globallookpress.com / Lee Jae-Won

Именно с дворцового комплекса Кенбоккун (что в переводе с корейского означает Дворец лучезарного счастья — Прим.ред.) в Сеуле многие гости начинают свое знакомство со страной. Еще бы — ведь это главный и крупнейший дворец знаменитой династии Чосон, правившей в государстве целых пять веков, с 1392-го по 1897-й.

Комплекс построен в 1934-м по проекту корейского сановника Чон Доджона и являлся основной резиденцией королевской семьи. В стенах дворца монархи жили и издавали царские указы вплоть до японского вторжения на Корейский полуостров в 1592-м.

От дворца тогда остались почти руины и лишь в 1860-м, при короле Коджоне отдали дань памяти предшественникам и возвели объект заново. Комплекс включал целых 330 зданий, в которых располагались 5 тысяч 800 комнат.

После японцы снова похозяйничали на территории комплекса и не раз. Последствия всех бед, обрушившихся на дворец, в Южной Корее разгребают по сей день — с 1991-го на в Кенбоккуне идет масштабная реконструкция: лучшие строители, архитекторы и реставраторы Южной Кореи пытаются приблизить объект к первоначальному облику.

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Но от былой красоты и до наших дней сохранилось не мало. Во-первых, сама планировка комплекса осталась неизменной — это пять основных строений, созданных вдоль оси «юг-север». Всем остальным отведено место по обе стороны.

Во-вторых, со времен династии уцелели некоторые здания. Среди них, в частности, тронный зал Кынджонджон, включенный в список национальных сокровищ.

Внешне достопримечательность представляет воздушное двухъярусное строение из дерева. Величественность ему придает двухступенчатая мраморная платформа с резными балюстрадами и фигурами животных. Вдумчивый турист поймет, что смотрят мини-скульптуры в разные стороны не случайно. Их положение символизирует пять главных принципов конфуцианства: великого абсолюта, атмосферной энергии, небесной воли, этикета и идеологического понимания природы.

Не менее впечатляющим выглядит павильон Кенхверу, построенный на 48 гранитных опорах. Достопримечательность располагается в самом центре искусственного пруда с цветущими лотосами. Это место было особым для членов правящей династии, ведь здесь собирались только по радостному поводу и чаще — в кругу семьи. А живописные пейзажи располагали к дружескому общению, умиротворению и отдыху.

Да и сегодня дух той обстановки никуда не делся. Правда, теперь территория — место силы уже не королевских особ, а туристов и жителей Южной Кореи.

Остров Намисом в Южной Корее

www.globallookpress.com / Thomas Michael Corcoran

Считается, что природные достопримечательности Южной Кореи начинаются именно с Намисома. По площади он занимает свыше 450 тысяч квадратных метров и напоминает по форме полумесяц.

Кто бы раньше подумал, что когда-то территория превратится в самый настоящий райский островок. До середины 40-х прошлого столетия среди воды виднелся небольшой холм, и славилось место разве что историей одного корейского генерала по имени Нами. Причем не самой счастливой. В 1467-м он ринулся на подвиги в подавлении восстания, но вместо наград и почестей получил от властей пощечину — его ложно обвинили в государственной измене, казнили и похоронили на острове. В честь военачальника потом территория и получила название.

Возможно, о печальной участи Нами и не часто бы вспоминали и гордились в XXI веке, если бы острову не подарили новую жизнь.

В 1944-м здесь, на берегу Желтого моря, построили дамбу Чонпхен, а потом, в 60-х, бывший глава банка Кореи Мин Бендо купил остров и превратил его оазис. Со вкусом у него оказалось не хуже, чем с умением управлять капиталами. Невероятной красоты аллеи из кедров, кипарисов, секвой и других часто незнакомых простому обывателю деревьев и кустарников — все это дело легкой и хозяйственной руки мастера. Как истинный ценитель природы и искусства господин Мин сделал все, чтобы одно прекрасно гармонировало с другим.

Дополнил идеи банкира и претворил свои, не менее гениальные, его последователь Кан У Хен, он же — первый президент Республики Наминара, образованной в 2006 году. Так с этого периода официально и называется маленькое непризнанное островное государство со своей микронацией, флагом, законами и даже паспортами и валютой.

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Правда, за юридическую автономность никто из островитян не борется и не собирается. Неприкосновенной остается только культурная независимость, о которой изначально объявило государство.

Жизнь тут и правда течет своим чередом. Никакой спешки и многолюдности, в отличие от Сеула. Туристы на острове — самые желанные гости, для них, собственно, и обустраивали этот рай. Вместе с ними по живописным аллеям неспешным шагом прогуливаются страусы, мелькают белки и бурундуки. Они тут — полноправные хозяева наравне с людьми.

Сакральный момент на острове Намисом — ночь. С наступлением темноты вся иллюминация единовременно отключается. Но отнюдь не в целях экономии, а чтобы турист во всей полноте насладился лунным светом, прислушался к звукам природы и полностью отключился от городской суеты.

Все удовольствия туристу обходятся в крупную сумму денег — на остров покупается входной билет, зато во времени гостей никто не ограничивает — хочешь, оставайся на весь день, а хочешь — на время всего отпуска.

Ботанический сад Хвадам в Южной Корее

www.globallookpress.com / Lee Jae-Won

Центром притяжения иностранных гостей считается и ботанический сад Хвадам, что у подножья горы в городе Кванчжу. От Сеула добраться сюда на автотранспорте можно примерно за 40 минут, а остаться захочется навсегда — умеет Южная Корея удивлять природными ландшафтами.

По сути, Хвадам — такая экологическая мини-страна, где глаза разбегаются от живописных панорам и многообразия растений. По самым скромным подсчетам здесь высажено порядка четырех тысяч видов декоративных деревьев, кустарников и необычных цветов. И в каждое время года сад по-своему прекрасен: весной это цветущий эдем, где от ароматов кружится голова; летом — изумрудный эко-город; осенью — разноцветная сказка и белое царство — зимой. Все это в окружении прудов, гор и природных декораций.

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Парк изобилует всевозможными мостиками, беседками, каменными инсталляциями, деревянными дорожками. Прогуливаясь мимо красот, можно запросто встретиться с маленькими обитателями. Причем даже совсем стеснительные создания здесь ищут общения с человеком. Местные белки и ежики — не исключение.

Колорит места полностью оправдывает свое название: Хвадам в переводе с корейского означает «мирно беседовать». Шумные гости переходят почти на шепот — природа и тишина делают свое дело. Нужно привести в порядок мысли — значит, точно сюда.

Идеальным завершением прогулки станет дегустация блюд корейской кухни. Вряд ли на кого-то местные кулинарные шедевры не произведут впечатление. Одна только уютная обстановка в домике «Ханок», где угощают туристов, — это уже вступительная часть гастрономического удовольствия.

Водопад Чхонджиен в Южной Корее

www.globallookpress.com

Чхонджиен — целый парк водопадов на острове Чеджуо, рядом с городом Согвипхо. На такую красоту в туристический сезон съезжаются посмотреть тысячи гостей. И оно того стоит.

Подобраться к достопримечательности можно только по пешеходным тропам, окруженным лимонными деревьями и минуя озеро с кристально чистой водой, где вольготно плавают тропические угри. Но самое интересное — впереди.

Оказавшись на месте, среди скал и густых зарослей, взору туриста открывается вид на широкий рельефный утес, с которого мчится «хрустальный» поток.

Это самый большой из трех водопадов — в высоту он примерно в два с половиной раза меньше Ниагарского — 22 метра, но зрелище все равно впечатляющее. Добавляет красоты месту природный ландшафт — лазурный пруд у подножия и так называемые нерукотворные каменные мостики из вулканических пород.

Второй водопад располагается рядом с ущельем, через которое перекинут арочный мост Сонимге, украшенный статуями белых нимф. Изображение мифических существ как раз отсылает к легенде, связанной с местом. По ней, каждую ночь император позволял им купаться в этих водах. Нагих красавиц всегда сопровождала музыка нефритовых флейт и сияние звезд. Так и произошло название достопримечательности: Чхончджеен означает «водопад Небесного императора».

С моста хорошо можно разглядеть и третий водопад, обратив взгляд в сторону моря. Отсюда же, как на ладони, видны лучшие пейзажи Чхонджиена.

Пещера Манчжангуль в Южной Корее

www.globallookpress.com / Bernd Thissen

В 100 километрах на юг от Корейского полуострова находится такая природная достопримечательность, как остров Чеджудо. В центре него — гигантской высоты вулкан Халласан. Сейчас он тише воды, но два-три столетия назад рвал и метал. Извержения сопровождались обильными потоками лавы, так и образовалась разветвленная система лавовых пещер. Самая крупная в ней — как раз пещера Маджангуль, располагающаяся в северо-восточной части острова.

Длина тоннеля — около 13, 5 километров, и только участок в тысячу метров доступен для туристов. Но и этого достаточно, чтобы погрузиться в увлекательный подземный мир. Здесь своя таинственность и красота. Кажется, что к цветным барельефам внутри приложил руку талантливый архитектор — слишком сложными и причудливыми получились узоры из карбонатов (класс минералов, состоящих из солей угольной кислоты — Прим.ред.). А искусственная подсветка придает им еще большую выразительность.

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Произведет впечатление на туриста и огромная лавовая колонна — в высоту она больше 7, 5 метров. Считается, что больше подобного объекта нет на Земле. Оценить его величие путешественники могут как раз на финише маршрута, но до него еще бы дойти, не испугавшись летучих мышей.

А их в темных «коридорах» пещеры Манчжангуль обитает как минимум 30 тысяч. Есть здесь еще одна старая и главная хозяйка, с которой предстоит знакомство каджому спустившемуся сюда путешественнику, — каменная черепаха. Когда-то кусок породы, зацепился за дно потока лавы, застрял и стал собирать на себе все последующие слои извержений вулкана Халласан. Так и получилась эта природная скульптура, очень напоминающая черепаху.

Культурная деревня Камчхон в Южной Корее

www.globallookpress.com / Wang Yiliang

Очень колоритное и атмосферное место в южной Корее — деревня Камчхон, расположенная в одном из районов города Пусан. В отличие от многих достопримечательностей эта — с относительно недавней, но интересной историей.

В 1918-м здесь стали селиться последователи религии тхэгыкто, возникшей в начале XX столетия во время японской оккупации Корейского полуострова. А в 50-х сюда же стали заселяться жители северной части полуострова, бежавшие от Корейской войны. Так, собственно, и сформировался костяк местного населения.

Многие десятилетия Камчхон считалась бедным и неблагоустроенным районом, который населяли рыбаки и рабочие с ближайших верфей и заводов. Но со временем, из-за закрытия предприятий, жители почти массово стали покидать квартал. Постепенно он приходил в запустение.

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Но в 2009-м все резко изменилось благодаря инициативным жителям деревни и культурным деятелям Пусана. Вместе они придумали «Проект художественного квартала», с которого и началась новая страница жизни деревни Камчхон.

Сегодня деревня — яркое пятно на фоне благоустроенного Пусана, вдоль и поперек застроенного новоделами. Визуально территория напоминает сказочный городок с одно- и двухэтажными цветными домиками, плотно располагающимися к друг другу на склонах ущелья. Но такие неудобства — дело привычки.

Главное — атмосфера места, которую, в частности, создают скульптуры и картины на фасадах домов. Особенно туристов впечатляет сценка из «Маленького принца», где главный герой вместе с лисой мечтательно смотрят на луну. А еще здесь проходят конкурсы на самый лучший дом и оригинальное кафе. Все это тоже отчасти повышает престиж и туристическую привлекательность деревни. Каждый год на огонек сюда заходит не менее 300 тысяч путешественников из разных стран.

www.globallookpress.com / Daniel Kalker

Остров Улындо в Южной Корее

www.globallookpress.com / Vladimir Medvedev

Кто мечтает попасть в «тихую гавань» Южной Кореи — добро пожаловать на вулканический остров Уллындо. Расположена эта достопримечательность в двух сотнях километров от восточного побережья Республики, а по ощущениям — будто за тысячи — место слишком уединенное и уж очень красивое.

Искать тут роскошных отелей не стоит — их просто нет, да и скромные — по пальцам пересчитать. С транспортной доступностью тоже большая проблема — всего одна дорога вдоль побережья, но и она не закольцована. Так что полноценной автопрогулки по территории не получится. Хотели антицивилизацию — получили.

Но в том и прелесть: из-за неудобств туристы сюда валом не валят, а значит, дышится легче. И человеку, и природе. А она тут тоже впечатляет: именно Улындо — единственное место в Южной Корее, где произрастает нетронутый дикий лес. Крутые горные склоны буквально утопают в зелени. Все это прекрасно сочетается морскими пейзажами: отвесные скалы, маленькие бухточки и заливы с кристально чистой бирюзовой водой и никаких общественных пляжей вокруг — рельеф не позволяет. У подножия скал редко, но встречаются, и пологие участки, которые туристы приспосабливают под пляж, но для любителей комфорта это — не вариант.

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Зато тем, кто оказался на «краю света» ради красоты и поиска смыслов, здесь рай. Хочешь картины пиши — виды со всех ракурсов располагают, или погружайся с головой в духовные практики — горный воздух и абсолютная тишина помогут оставить все земное и суетное.

Время здесь словно бежит в другую сторону и уносит на тысячелетия назад, когда здесь поселились первые жители. А было это еще задолго до нашей эры. Сложно представить, что остров сотрясали то войны, то пиратство, которое было головной болью представителей династии Чосон. К счастью, все это в прошлом, и привычный ритм жизни не сбивают ни блага цивилизации, ни новые технологии, хоть они и опережают время в Южной Корее.

Музей чая в уезде Посон в Южной Корее

www.globallookpress.com / Dirk Renckhoff

Большим упущением для туриста будет пропустить экскурсию в музей зеленого чая, расположенного в пределах уезда Посон. Можно сказать, что это родина чая в стране — 40% продукции производят именно здесь. Потому чуть больше десяти лет назад по соседству с огромными плантациями и решили создать музейный комплекс.

К строительству корейцы подошли со всей основательностью, потратив на это аж восемь лет. Зато теперь музей — гордость Республики. Сюда действительно приезжают за впечатлениями и не разочаровываются.

Чайный музей в Посоне — не только бескрайние поля на горных склонах, где можно прогуливаться часами, дышать полной грудью и впитывать каждой клеточкой красоту здешних мест. Комплекс включает и огромное пятиэтажное здание, откуда самый «зеленый» в чайных делах турист выйдет просвещенным человеком. Здесь его познакомят с полным циклом производства и научат любить напиток так, как любят его сами корейцы.

Одной чайной церемонии для этого, конечно, мало. Чтобы полностью вкусить культуру, желательно посетить ночь чайных ароматов, принять участие в конкурсе лучших сортов напитка и посвятить ему целое сочинение. Обязательная часть программы — поклонение горным духам и дегустация напитка вприкуску с чайно-рисовыми лепешками и чайным мороженым.

Закрепить знания помогут экспозиции, только в самом здании под них отведено свыше тысячи квадратов, а за пределами, на горе Иллисман, тоже выставка на выставке. Здесь и традиционный чайный костюм покажут, и коллекционную чайную посуду, и чайному этикету тоже научат, и все расскажут о сортах и процессе выращивания растения. И, наконец, отведут в святая святых, на само производство. Тут уж хочешь-не хочешь, а постигнешь весь процесс изготовления чая и в конце концов раз и навсегда влюбишься в этот напиток.