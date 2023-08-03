Повторила судьбу своих героинь: чем пожертвовала Мирошниченко ради кино

На долю актрисы выпало множество испытаний. Даже получив признание в театре и кино, Ирина Мирошниченко долгие годы оставалась несчастной.

81-летняя Народная актриса России Ирина Мирошниченко 31 августа почувствовала ухудшение состояния и самостоятельно вызвала скорую. Врачи госпитализировали знаменитость. В больнице выявили инфекционное заболевание в тяжелой форме. Артистку поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через несколько часов появилось сообщение, что у звезды фильмов «Я шагаю по Москве», «Зимняя вишня», «Вам и не снилось» остановилось сердце. Медикам удалось восстановить ритм, однако вскоре состояние женщины вновь ухудшилось. По некоторым данным, вирусная инфекция затронула сердце. Среди фоновых осложнений манифестировали пневмонию, тромбоз, сепсис и аритмию.

Ирина Мирошниченко прославилась еще в молодости. Ради актерской карьеры ей пришлось пожертвовать семьей и детьми. До самой смерти она продолжала радовать зрителей своим творчеством, а во второй половине жизни открылась поклонникам с новый стороны.

Какой была знаменитость на самом деле и какие трагедии ей пришлось пережить, выяснил Пятый канал.

Потомственная актриса: детство и юность Ирины Мирошниченко

Любовь к искусству девочке привила мать Екатерина Мирошниченко, коренная москвичка, в юности подававшая большие надежды. Она сама окончила театральное училище и грезила выступлениями на подмостках, однако этому желанию не удалось осуществиться. Мужа девушки в 1937-м репрессировали, ей самой разрешили остаться в столице, но дорога к сцене для нее навсегда закрылась. Екатерина, оставшись одна с сыном Рудольфом, вышла замуж во второй раз за военнослужащего Петра Вайнштейна, от которого позднее родила Ирину.

www.globallookpress.com / Mikola Gnisyuk

Вторая беременность женщины пришлась на тяжелые годы Великой Отечественной войны. Супруг ушел на фронт, а ее саму вместе с сыном направили в эвакуацию в Барнаул. Там 24 июля 1942 года и родилась будущая знаменитость.

После окончания войны семья вернулась в столицу. Однако детство знаменитости выдалось трудным. Семья жила в ужасных условиях. Двум взрослым и детям приходилось ютиться в маленькой комнатке на Тверском бульваре. Иногда у родителей даже не было денег на еду. Мама готовила блюда из картофельных очистков. Ирине и Рудольфу приходилось ходить в обносках. Однако Екатерина все равно пыталась создать уют в доме и прививала дочери хороший вкус. Мама учила девочку чувствовать себя королевой, занималась с ней французским языком. Ирина также унаследовала по женской линии любовь к музыке, училась играть на пианино и скрипке.

Ирина Мирошниченко в театре

Еще в школе девушка поняла, что хочет блистать на сцене и на экране. Еще до получения аттестата зрелости Ирина несколько лет занималась в театральной студии, которой руководил актер Владимир Андреев. Он сразу отметил одаренность юной ученицы и посоветовал поступать в театральное училище.

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После получения аттестата, Мирошниченко поступила в Школу-студию МХАТ. Так как желающих учиться в вузе было много, вступительные испытания принимали не только именитые преподаватели, но и вчерашние выпускники этого учебного заведения, в том числе, и знаменитый актер и бард Владимир Высоцкий. Именно он прослушивал абитуриентку и допустил к дальнейшим турам.

После окончания Школы-студии Ирине предложили вступить в труппу МХАТа. Это не стало для девушки откровением, ведь она еще во время учебы знала, что будет играть именно там. Мирошниченко мечтала сыграть в мюзиклах и музыкальных постановках, но в театре ее строго осадили — на этих подмостках ей могли предложить только роли в классических произведениях. Мирошниченко и не жаловалась. Даже в небольших образах она могла продемонстрировать свой талант.

Впервые на сцену знаменитого МХАТа она вышла в массовке спектакля «Синяя птица», поставленного по пьесе бельгийского драматурга Мориса Метерлинка. Но знаменитость недолго оставалась в тени. Режиссер Борис Ливанов, отец актера Василия Ливанова, предложил Ирине роль Маши в спектакле, который до сих пор остается одним из символом МХАТа, — чеховской «Чайке».

Игру девушки в этой пьесе оценил даже тогдашний художественный руководитель театра Олег Ефремов. По воспоминаниям знаменитости, это был единственный раз, когда он удостоил ее похвалы, но Ирина запомнила случай на всю жизнь. Став старше и опытнее, Ирина сыграла другую роль в «Чайке». В ее исполнении зрители увидели актрису Аркадину, стремящуюся следовать только классическим установкам искусства.

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Однако сама Мирошниченко была не против экспериментов на подмостках. За годы службы в театре артистка сыграла множество ролей, среди которых были не только хрестоматийные героини, но и персонажи, задуманные экстравагантными режиссерами современности, решившими кардинально изменить театральную постановку. В 2015-м Ирина вышла на сцену в роли королевы в спектакле Константина Богомолова «Мушкетеры. Сага. Часть первая».

Но наиболее любимым материалом для нее всегда оставались произведения Антона Павловича. В 2015-м знаменитость приняла участие в театрализованном интернет-проекте «Чехов жив», где знаменитости кино и театра исполнили произведения классика.

Даже во время пандемии она не переставала работать. Несмотря на возраст и повышенный риск заболевания, она приезжала на репетиции в театр, но при этом тщательно соблюдала меры предосторожности. Известие о том, что МХАТ закрывают на карантин, стало для нее большим ударом. Ирина не могла сидеть на месте и с нетерпением ждала, когда снова разрешат выступать.

За заслуги в области театрального искусства еще в 1988 году актрисе присвоили звание народной. Через десять лет за многолетнюю плодотворную работу в данной области и в связи со столетием МХАТ знаменитости вручили орден Почета. В 2008-м Мирошниченко была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность.

Работа в кино Ирины Мирошниченко

Впервые на экране зрители увидели актрису в 1964-м в фильме «Я шагаю по Москве», где она исполнила роль сестры главного героя Кати. Ее «киношного» брата сыграл ставший в последствии знаменитым актером и режиссером Никита Михалков. Тогда девушка еще училась в Школе-студии МХАТ. Из-за роли в лирической киноповести Георгия Данелии девушку чуть не отчислили из института, так как до выпуска студентам строго запрещали сниматься. В тот раз Мирошниченко отделалась выговором, но до окончания вуза отказывалась от новых ролей в кино, хотя предложений поступало довольно много.

Кадр из фильма «Я шагаю по Москве», режиссер Георгий Данелия, 1963 г.

В следующий раз зрители увидели ее в военной драме «Их знали только в лицо». В этом фильме она сыграла главную роль. Разведчица Галина Ортынская в исполнении начинающей акрисы тут же принесла Мирошниченко славу.

Казалось, что какие-то силы ведут ее вверх по кинематографической тропе, настолько Ирине везло на встречи с талантливыми кинорежиссерами. Причем это обычно случалось внезапно, но всегда к месту. В 1970-м Мирошниченко прямо на улице встретилась с Андреем Кончаловским, который предложил ей роль в картине «Дядя Ваня». Девушка не раздумывая согласилась. Эта работа была довольно сложной для создателей ленты. Кончаловский долго добивался, чтобы по-особенному выстроили свет. Он хотел так высветить лицо и волосы актрисы, чтобы в кадре казалось, что актриса излучает божественный свет. После продолжительных исканий Кончаловскому удалось получить подобный эффект.

А с другим известным режиссером Мирошниченко познакомилась в кафе. Девушка подумала, что странно наблюдающий за ней молодой человек просто хочет познакомиться, поэтому села так, чтобы тот увидел обручальное кольцо. Но посетителем заведения оказался режиссер Андрей Тарковский. Он тогда готовился к съемках «Андрея Рублева» и искал актрису на роль Марии Магдалины. Именно эту героиню он увидел в Мирошниченко и позвал актрису на пробы, итог которых порадовал кинематографиста. Тарковский утвердил Мирошниченко.

Талант знаменитости позволял ей играть совершенно разноплановых героинь: от простых крестьянок до красавиц, у которых не было отбоя от поклонников. Однако ее внешние данные не всегда помогали получить ту или иную роль. Худсовет боялся, что миловидная Ирина не справится с ролями простых рабочих женщин. Так, например, было заявлено режиссеру Николаю Губенко, который решил снять Мирошниченко в картине «Пришел солдат с фронта», повествующий о жизни деревни в послевоенное время. Кинематографисту пришлось долго отстаивать кандидатуру актрисы, но он все-таки добился своего.

Но и сама знаменитость могла постоять за себя и убедить кинематографистов в том, что справится с любой ролью. Так, для фильма «Это сладкое слово — свобода!» требовалась актриса, способная сыграть темноволосую латиноамериканку Марию. В съемочной группе были не уверены, что блондинка Мирошниченко сможет органично перевоплотиться. Однако когда она надела парик и накрасила брови черным, режиссер был поражен. Именно так он и представлял героиню. Кинематографист тут же утвердил Ирину на роль.

Кадр из фильма «Пришел солдат с фронта», режиссер Николай Губенко, 1972 г.

Предложений о съемках у Мирошниченко было много. Она играла в главных лентах своего времени «Вам и не снилось», «Старый Новый год», «Агент секретной службы» и других. Но успех чуть не закончился в одночасье. В 1980-м актриса попала в аварию. Эта трагедия чуть не стоила ей жизни. Женщина повредила позвоночник, но долго прожить без съемок не могла и продолжила работать. Однако на этом трудности не закончились.

На площадке фильма «Шляпы» Ирина серьезно застудила спину. За помощью она обратилась в больницу, но после укола, который сделал врач, ей стало еще хуже. У знаменитости возникла сильная аллергическая реакция. Боль была настолько сильной, что ей пришлось отправиться на лечение за границу. В Венгрии медикам удалось поднять знаменитость на ноги.

В 90-е звезда экрана смогла раскрыться в трагическом амплуа. Ей принесли невероятный успех картины «Зимняя вишня», «Не сошлись характерами», «Признать виновными». Эти фильмы повествуют о том, что внешние данные — еще не залог счастья в личной жизни. Вероятно, персонажи с непростой судьбой были близки Ирине, так как и ее личная жизнь сложилась не лучшим образом.

Однако после смены эпох Ирина стала отказываться от ролей в кино, решив сделать перерыв в этой части своей деятельности. Актриса полностью отдалась театру и музыке. Исключение она сделала только трижды. Для фильмов «Прощальное эхо», «Капитанские дети» и «Зимняя вишня 4». Однако последний проект так и не был завершен.

За успехи в кино актриса была удостоена ордена «Знак Почета», звания Заслуженной артистки РСФСР, ордена Дружбы и награды «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Музыкальное творчество Ирины Мирошниченко

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Ирина с детства любила музыку, однако раствориться в данном направлении искусства смогла лишь после 40. Поначалу актриса стала мелькать в «Голубых огоньках», исполняла песни в дуэте с королями эстрады, но потом решила полностью переквалифицироваться в певицу. И ей это удалось. Мелодичный бархатный вокал сделали ее популярной вокалисткой.

Мирошниченко не только исполняла песни, написанные другими авторами, но и создавала собственные произведения. Артистка выпустила несколько альбомов, самым популярным из которых стал сборник «Нежные слова», выпущенный в 1994-м. Также в репертуаре знаменитости были песни на французском языке.

Со своими шлягерами Мирошниченко не только гастролировала по России, но и побывала за океаном. В 2017-м в честь своего юбилея исполнительница собрала друзей и поклонников в Театре Надежды Бабкиной и дала незабываемый душевный концерт.

Личная жизнь Ирины Мирошниченко

В жизни Ирины Мирошниченко было три главных мужчины, однако счастья в семейной жизни девушка так и не обрела.

www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

В первый раз замуж актриса вышла рано, в 18 лет. Со своим избранником Михаилом Филипповым, который был старше на 10 лет, девушка познакомились в театральной студии. Именно он помог ей построить карьеру актрисы, но так и не смог удержать ее. Брак продлился 12 лет. Причиной расставания послужило новое любовное увлечение знаменитости.

Детей в браке супруги не нажили. Еще в начале их союза Ирина узнала, что беременна, и решила сделать аборт, так как ее карьера только начинала идти в гору. Муж знаменитости поддержал ее, так как не хотел мешать творческому становлению супруги.

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Разлучником стал режиссер советский режиссер литовского происхождения Витаутас Жалакявичюс. Отношения вспыхнули на съемочной площадке. Огонь страсти вскружил обоим голову. Ради него Ирина оставила мужа, но быстро разочаровалась в новом избраннике. Оказалось, что в быту они полностью не подходили друг другу. После полугода ссор и конфликтов они решили развестись.

Третьим супругом знаменитости стал актер Игорь Васильев. Однако творческий союз также просуществаовал недолго. Ревность к славе и разные взгляды на творчество привели у разводу уже через пять лет после вступления в брак. Судьба в этом союзе вновь подарила Мирошниченко шанс стать матерью, но она вновь сделала аборт, боясь нестабильности и сраха выпасть из обоймы. О данном решении звезда потом горько сожалела.

Единственным близким человеком для Ирины стала крестница. Но в 2018-м она неожиданно умерла, что стала тяжелым ударом для артистки. Но Мирошниченко взяла себя в руки и сама занималась организацией похорон.

Также актриса стала одной из тех знаменитостей, кто не боялся стареть. Она отказалась от пластических операций, боясь утратить индивидуальность, и не скрывала естественную внешность.