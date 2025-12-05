Рыбы окунутся в самопознание: подробный гороскоп на 2026 год

В жизни 12-го знака зодиакального круга ожидается море открытий: собственных талантов, эффективности полученных за годы старательного труда навыков.

И если раньше один из их небесных покровителей Нептун иногда затягивал Рыб в пучину неопределенности, в 2026 году на судьбу водного знака окажет влияние Юпитер.

В какие дали самопознания они заплывут? И к чему еще подтолкнет Рыб вторая покровительствующая им планета, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ксения Шахова.

Ксения Шахова

Астролог

Что Рыбам ожидать от 2026 года

Гороскоп на 2026 для Рыб — любовь, здоровье, работа. Фото: 5-tv.ru

Девизом водного знака зодиака на 2026-й станет фраза «Сохраняю, чтобы приумножить».

«Это будет год о дисциплине, внимательности и умелом распоряжении ресурсами, чтобы создать прочный фундамент для будущего роста», — пояснила астролог.

В 2026 году Рыбам поучится услышать собственный голос, интуицию среди гула советов, подсказок и наставлений.

Их творческое начало сможет раскрыться, но важно не строить планы на песке, а исходить из того, что уже есть под руками.

Какие астрологические события повлияют на Рыб в 2026 году

До конца июня 2026 года Юпитер будет в доме Рыб. Это отличное время, чтобы развивать таланты, заниматься хобби, реализовывать идеи, встречаться, любить и пусть любимыми.

«Планета поддержит водный знак зодиака в творчестве, в детском вопросе и в вопросах самовыражения», — подчеркнула Шахова.

Во второй половине года Юпитер переместится в шестое поле — Рыбы станут внимательнее к материальному. Внимание сместится на работу, здоровье.

«Ежедневные привычки, быт, системность, режим дня и забота о физической форме помогут вам действовать эффективно», — рассказала эксперт.

С февраля Сатурн займет второе поле — сектор материального, акцентируя внимание на финансовой устойчивости. Здесь важна аккуратность с доходами, расходами и инвестициями.

«Конечно, это больше год экономии, нежели чем трат. Дисциплина и расчетливость принесут вам ощутимые результаты, но не быстро», — убеждена астролог.

Риски и необдуманные траты лучше минимизировать, даже несмотря на советы экспертов.

Какие затмения отразятся на Рыбах в 2026 году

В период солнечного затмения в Водолее, то есть ближе к 17 февраля, старые дела и вопросы могут о себе напомнить. Станет ясно, что тянуть больше нельзя, нужно принимать решения. Это время для внутренней уборки, когда лучше отпустить лишнее, поставить точку, чтобы потом отдохнуть и восстановить свои силы.

«Солнечное затмение словно выключит свет в привычных уголках вашей души», — подчеркнула астролог.

С приближением 3 марта, во время лунного затмения на оси Рыбы-Дева и в целом весной, сдвинет акцент на отношения.

«Вообще, весна заставит представителей вашего знака переоценить партнерства, от личных до деловых. Кто-то решится разорвать связи, кто-то подпишет важный документ о создании союза, а у кого-то появится новый спутник рядом», — добавила эксперт.

В этот период неизбежна проверка на прочность: удержатся только те связи, где есть доверие, честность, порядочность.

К 12 августа, во время солнечного затмения во Льве, подсветятся проблемы работы и здоровья. Станет очевидно, что старые привычки себя изжили. Одни представители стихии воды начнут новый проект, другие надумают поменять распорядок дня или систему питания.

«Здесь важно не перегореть на старте. Лучше идти маленькими шажками в верном направлении, чем сорваться и потом просто упасть от усталости», — считает Шахова.

К 28 августа, в период лунного затмения на оси Дева-Рыбы, водный знак зодиака обратит свой взор внутрь. Появится желание перестроить жизнь под себя, отбросив чужие ожидания.

Астрологические советы для Рыб на 2026 год

Во-первых, финансы потребуют от представителей водной стихии тихой, но дисциплинированной внимательности.

Рыбам стоит стремиться к практичности и рациональности: вести бюджет, фиксировать поступления.

«Даже самые незаметные траты будут значимы. Только так вы увидите полную картину и перестанете тратить деньги на автомате», — акцентировала внимание астролог.

Во-вторых, Рыбам в 2026-м никуда без подушки безопасности. Пусть сначала она будет небольшой, но регулярной.

«Накопления — это не цель, а страховка против внезапных бурь, которые случаются в жизни. Цените то, что уже есть», — убеждена астролог.

Важно максимально использовать имеющиеся ресурсы. Время, навыки, контакты должны работать на них.

И последний совет: в 2026-м необходимо особенно внимательно относиться к договоренностям и совместным расходам.

«Фиксируйте обязательства, чтобы не тянуть за собой лишний эмоциональный, материальный груз», — добавила эксперт.

Это будет понятно и приятно и самим Рыбам, и их партнеру: оба уберегут и нервы, и бюджет.

Рекомендации женщинам-Рыбам на 2026 год

Вселенная в 2026 году наградит рожденных под покровительством Юпитера и Нептуна дам ощущением гармонии с собой. Хобби, которые раньше казались просто интересными увлечениями, неожиданно обернутся или способом заработка, или возможностью изменить жизнь в лучшую сторону.

Важные аспекты:

Год будет плодотворен для реализации творческих и духовных проектов;

Рыбам предстоит научиться не уходить в мечты, а ставить конкретные цели;

Одинокие представители водной стихии получат шанс встретить родственную душу там, где меньше всего ожидают. А состоящим в браке или отношениях дамам стоит поработать над взаимопониманием в паре;

Чувствительность к стрессу повысится, оставаться в гармонии с собой помогут йога, медитации или прогулки.

Рекомендации мужчинам-Рыбам на 2026 год

Кавалеры, рожденные под покровительством Юпитера и Нептуна, в 2026 станут более рациональны и успешны в вопросах финансов. Их интуиция и творческое мышление будут как никогда кстати.

Важные аспекты:

Для Рыб 2026 год — удачный период для завершения старых финансовых дел, но стоит избегать авантюр в инвестициях;

В отношениях представителям водной стихии захочется надежного тыла, тепла и поддержки. Чтобы роман или брак давал это, важны искренность и практическая поддержка;

При общении с семьей Рыбам стоит избегать скрытности и ухода в себя;

В 2026 важен баланс между работой и отдыхом, рекомендуется уделять внимание режиму питания.

Что 2026 год принесет рожденным в год Лошади Рыбам

По Восточному гороскопу 2026 называют годом Красной Огненной Лошади. В астрологии считается, что покровительство этого животного наделяет представителей водной стихии особыми чертами.

Рыбы, рожденные в год Лошади, обладают духом авантюризма и тонкой душевной организацией.

Их в 2026-м будет подталкивать к изучению красот мира, а энергия восточного символа облачит это стремление в форму удивительного приключения. Рожденных в год Лошади Рыб потянет в путешествия, как реальные, так и интеллектуальные или духовные.