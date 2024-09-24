«Буду любить тебя вечно»: Гурцкая обратилась к умершему мужу в годовщину свадьбы
Диана Гурцкая обратилась к умершему мужу в годовщину свадьбы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Петр Кучеренко скончался 20 мая на 47-м году жизни.
Народная артистка РФ Диана Гурцкая почтила память своего покойного супруга замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко в годовщину их свадьбы. Трогательный пост она опубликовала в своем личном блоге.
«Буду любить тебя вечно», — написала певица.
Свадьба певицы и Кучеренко состоялась 21 сентября 2005 года, в 2024 году они бы отметили вместе 19 годовщину свадьбы.
Муж певицы Петр Кучеренко скончался в прошлом году 20 мая на 47-м году жизни. Ему стало плохо в самолете, когда он возвращался из рабочей поездки на Кубу.
Хоть на борту судна была врач, которая оказала первую помощь, а на месте экстренного приземления самолета была бригада медиков, спасти мужчину не удалось. Причиной смерти замминистра стал оторвавшийся тромб.
Преодолеть утрату Диане помогли сын Константин и родной брат Роберт. Певица продолжает винить в себя в том, что перед командировкой супруга не попрощалась с ним лично, потому что была занята рабочими вопросами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как живет Диана Гурцкая после смерти любимого мужа.
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