«Искандеры», «Торнадо» и «Смерчи» показали высокую эффективность в Сирии

Российское сухопутное оружие подтвердило свою эффективность во время операции в Сирии. Об этом журналистам по результатам поездки в Сирийскую Арабскую республику рассказал вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов.

— Подтвердил свою эффективность ракетный комплекс Сухопутных войск «Искандер-М», а также реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», — цитирует Борисова РИА Новости.

Залогом успеха вышеназванных систем стали, по словам вице-премьера, традиционные для российского оружия качества — надежность в применении и простота в использовании.

Ранее Пятый канал рассказывал об антитеррористических учениях в Киргизии, прошедших сентябре, в ходе которых применялись ракетные комплексы «Искандер».