Песков рассказал, как президент готовится к большой пресс-конференции

Владимир Путин активно готовится к традиционной большой пресс-конференции, до которой осталось три дня. Об этом сообщил в понедельник, 17 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Президент в Москве. Он сейчас три дня много времени уделяет подготовке к пресс-конференции, которая пройдет в четверг. Традиционная работа — и с ведомствами, и справочные материалы, — сказал Песков журналистам.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 20 декабря. Она начнется в полдень. Ранее сообщалось, что в этом году на нее аккредитовано рекордное количество журналистов, большинство из них — представители региональных СМИ.