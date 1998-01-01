До колик! Лавров расхохотался после вопроса американского журналиста

Глава российского МИД Сергей Лавров рассмеялся в ответ на вопрос западного журналиста о российском вмешательстве в выборы.

Это произошло, когда министр иностранных дел прибыл во Дворец наций в Женеве, где во вторник, 18 декабря, проходит встреча глав внешнеполитических ведомств «астанинской тройки» (Россия, Иран, Турция) и спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. У дверей в переговорную комнату дипломатов традиционно караулили зарубежные журналисты. Один из них вместо вопроса об ожиданиях от переговоров спросил в миллионный раз Лаврова о якобы российском вмешательстве в американские выборы. Российский министр в ответ рассмеялся и ничего не ответил сотруднику западной прессы.

Ранее Пятый канал рассказывал о заявлении Лаврова о подготовке украинской провокации на границе с Крымом.