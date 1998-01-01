До колик! Лавров расхохотался после вопроса американского журналиста

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Министр иностранных дел России прибыл на переговоры с коллегами по астанинскому формату по Сирии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Глава российского МИД Сергей Лавров рассмеялся в ответ на вопрос западного журналиста о российском вмешательстве в выборы.

Это произошло, когда министр иностранных дел прибыл во Дворец наций в Женеве, где во вторник, 18 декабря, проходит встреча глав внешнеполитических ведомств «астанинской тройки» (Россия, Иран, Турция) и спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. У дверей в переговорную комнату дипломатов традиционно караулили зарубежные журналисты. Один из них вместо вопроса об ожиданиях от переговоров спросил в миллионный раз Лаврова о якобы российском вмешательстве в американские выборы. Российский министр в ответ рассмеялся и ничего не ответил сотруднику западной прессы.

Ранее Пятый канал рассказывал о заявлении Лаврова о подготовке украинской провокации на границе с Крымом.

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Комментарии

Салия Мессер 18 декабря, 16:20 #

Глупость можно уничтожить только иронией... Слава Богу что у нас есть умные люди, способные противостоять этому пороку!

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