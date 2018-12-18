«Привет Лебедеву» — Бузова заявила, что отпустила идиотов и клоунов из жизни

, 0:25 Фото 466

Певица и телеведущая опубликовала на своей страничке в Instagram очень неоднозначный пост.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 324

Известная российская телеведущая, певица и экс-участница телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала на своей страничке в Instagram крайне неоднозначный пост, который заставил поклонников девушки задуматься, а не отсылка ли это к скандальной историей с участником проекта «Замуж за Бузову» сыроваром из Суздаля Денисом Лебедевым.

— Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать! Ф. Раневская, — подписала свое фото Бузова.

 
 
 
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Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать. Ф. Раневская 🙏🏻

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Фанаты тут же принялись комментировать публикацию. За час она набрала 150 тысяч лайков. Подписчики убеждены, так Ольга Бузова ответила Денису Лебедеву, который победил в проекте «Замуж за Бузову», но не стал строить отношения с певицей, а 18 декабря опубликовал фото с новой возлюбленной.

— Привет Лебедеву!

— Это про Дениса в Таиланде

— Это наверное Денису Лебедеву посвящается — написали пользователи Instagram.

Однако некоторые не упустили возможности заявить, что это Лебедев отправил Ольгу на гастроли, отпустив клоуна из своей жизни.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в сети обрушились на Бузову в трусах под елкой.

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