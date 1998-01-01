Из-за мощного циклона на Сахалине закрыта жизненно важная паромная переправа

Мощный циклон, который сутки назад обрушился на Камчатку, теперь дошел до Сахалина. Из-за сильного ветра и 9-метровых волн закрыта паромная переправа, которая соединяет остров с материком. Отрезанным от «большой земли» Сахалин будет как минимум до вечера, синоптики обещают, что к этому времени погода улучшится.

Ну а на самой Камчатке настоящий транспортный коллапс. Вторые сутки не прекращается снегопад. Уборочная техника не справляется. В некоторых районах регионального центра коммунальщики вовсе прекратили расчищать сугробы, говорят, это просто бесполезно. В горных районах сохраняетс яугроза схода лавин.

У школьников продолжаются вынужденные каникулы, впрочем, дети этому только обрадовались. Они вовсю публикуют в соцсетях ролики о том, как резвятся в глубоких сугробах. Улучшения погоды, по словам синоптиков, сегодня ожидать не приходится.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Россию накрыли температурные максимумы.