Путин рассказал о важности национальных проектов

Президент России Владимир Путин ответил на первый вопрос в рамках большой пресс-конференции о национальных проектах.
Российский лидер отметил, что нацпроекты являются методом постановки целей на будущее. Он сообщил, что на них в российском бюджете заложено 20,8 триллиона рублей, на развитие инфраструктуры — 6,5 триллионов.
Путин признал наличие проблем, связанных с реализацией нацпроектов — особенно в регионах. Президент подчеркнул, что контроль за исполнением должен быть «действенным», а мероприятия «реалистичными».
— Если чиновники чувствуют, что не могут реализовывать нацпроекты, то пусть освободят места для оптимистов, — пояснил Владимир Путин.
Глава государства добавил, что некоторые показатели нацпроектов необходимо скорректировать по предложению региональных властей.
Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.