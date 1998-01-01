Путин рассказал о важности национальных проектов

Президент России Владимир Путин ответил на первый вопрос в рамках большой пресс-конференции о национальных проектах.

Российский лидер отметил, что нацпроекты являются методом постановки целей на будущее. Он сообщил, что на них в российском бюджете заложено 20,8 триллиона рублей, на развитие инфраструктуры — 6,5 триллионов.

Путин признал наличие проблем, связанных с реализацией нацпроектов — особенно в регионах. Президент подчеркнул, что контроль за исполнением должен быть «действенным», а мероприятия «реалистичными».

— Если чиновники чувствуют, что не могут реализовывать нацпроекты, то пусть освободят места для оптимистов, — пояснил Владимир Путин.

Глава государства добавил, что некоторые показатели нацпроектов необходимо скорректировать по предложению региональных властей.

Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.