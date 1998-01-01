Путин: Россия будет и дальше оказывать помощь Донбассу

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и дальше будет оказывать гуманитарную помощь жителям самопровозглашенных республик Донбасса, оказавшимся в экономической блокаде киевских властей.

РФ заинтересована в мире и процветании во всем мире, в том числе на этих территориях Украины. Так российский лидер ответил на вопрос украинского журналиста. Президент подчеркнул, что попытки силового решения политических проблем Донбасса силой обречены на провал.

Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.