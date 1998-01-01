Во время большой пресс-конференции Владимира Путина спросили о провокации с участием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. Тему поднял журналист «Известий».
Глава государства отметил, что главной целью Киева было повышение рейтинга президента Петра Порошенко.
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Российский лидер добавил, что украинские власти рассчитывали на гибель своих моряков, однако этого не произошло. Путин добавил, что судьбу арестованных украинцев решит суд.
Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.