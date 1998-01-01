«Они рассчитывали на гибель своих моряков» — Путин об инциденте в Керченском проливе

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В ходе большой пресс-конференции Владимира Путин рассказал, ради чего Петр Порошенко подставил своих моряков в Черном море.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

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Инцидент в Керченском проливе 170 Пресс-конференция Владимира Путина 39

Во время большой пресс-конференции Владимира Путина спросили о провокации с участием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. Тему поднял журналист «Известий».

Глава государства отметил, что главной целью Киева было повышение рейтинга президента Петра Порошенко.

Провокации всегда плохи, рассчитаны на обострение ситуации, понятно, у них выборы, надо поднять рейтинги действующей власти. Это во вред интересам народа. Рейтинг Петра Алексеевича подрос: с пятого он переместился на второй, — пояснил Путин.

Российский лидер добавил, что украинские власти рассчитывали на гибель своих моряков, однако этого не произошло. Путин добавил, что судьбу арестованных украинцев решит суд.

Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.

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