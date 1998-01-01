Александр Беглов встретится с активисткой обманутых дольщиков компании «Город»

Отчаявшиеся люди несколько лет пытаются добиться справедливости. И вот теперь их, наконец, услышали. Журналисты из регионов говорили о проблемах, которые требуют немедленного решения. Их уже спешат исполнить даже в самых дальних уголках страны.

Эта пресс-конференция еще и шанс узнать, о чем переживает Камчатка, что волнует Поволжье или чем живет Кавказ. Больше трети журналистов приехали в Москву из регионов. Здесь бьется пульс большой страны.

К президенту как в последнюю инстанцию. У журналистов из глубинки — свои истории. Чаще — очень личные. Алла Андреева, например, потрясла и коллег, и президента.

— Владимир Владимирович, очень большая просьба к вам, обратить внимание на обманутых дольщиков за нашу принципиальную позицию таких активистов, как я в том числе, нас травят. Против меня собираются, пытаются возбудить уголовное дело. 6 октября 2015 года был убит мой муж. Следствие до сих пор топчется на месте, — Алла Андреева.

— Вы связываете убийство Вашего мужа с Вашей деятельностью по поводу защиты интересов дольщиков? — уточнил Владимир Путин.

— Я связываю только с этим, — подтвердила Алла Андрееева.

А начиналось все с надежды — обрести крышу над головой. В 2010 году группа «Город» начала строительство сразу трех жилых комплексов в Северной столице. Через четыре года деньги кончились. Застройщик теперь под домашним арестом. Но 13 домов признали долгостроем. Обманутые дольщики обивали пороги чиновничьих кабинетов. Полгода назад даже объявили голодовку.

— Конечно, не знаю конкретно этих домов, но мы посмотрим. И я с исполняющим обязанности губернатора тоже поговорю, он человек очень опытный, Александр Дмитриевич, он в состоянии разобраться с этим, - сказал президент.

Встреча врио губернатора с дольщиками состоится уже сегодня, сообщили из Смольного. Алла Андреева не сразу в происходящее поверила.

— Я считала, что такой колючий вопрос не будет услышан и вдруг Владимир Владимирович, говорит обманутые дольщики следующие… Я считаю, что это чудо и самое главное, я считаю, что будет развитие событий, — уверена Андреева.

Услышать свою фамилию в прямом эфире Гасангусейновы тоже не ожидали. Хотя в Дагестане она давно на слуху.

— У нас с ними были мечты. Очень много. 23 августа 16 года эти мечты рухнулись.

Двоих сыновей Муртазали убили во время спецоперации. В полиции уверяли: Гасангусейновы были связаны с радикалами, при задержании открыли стрельбу. Никто из соседей в это не поверил.

— Я должен дать соответствующее поручение, считайте, что оно уже есть, Александру Ивановичу Бастрыкину. Он как раз возьмет это под контроль и мне доложит, что там происходит, — сказал Путин.

— Я надеюсь, я верю, что президент РФ возьмет это под свой личный контроль. Я хочу найти убийц моих сыновей и наказать по всей строгости закона, — уверен Муртазали Гасангусейнов.

Надежда теперь живет и в сердце Натальи Шестаковой: о судьбе ее трехлетнего сына знает президент.

— Его нужно просто перевести в Москву. Люди деньги собрали, помогите, пожалуйста, в этом.

— Хорошо, мы поможем обязательно, — подтвердил российский президент.

С рождения Владик борется с раковой опухолью. Сейчас иркутские врачи готовят малыша к отправке в одну из столичных клиник. Случится это как только ему станет немного лучше.

— У меня была большая радость, когда Владимир Владимирович сказал, что поможет моему ребенку. Это мой последний шанс, пусть даже маленький, — поделилась Наталья Шестакова.

А еще после вчерашней пресс-конференции якутские власти достали из архивов план моста через Лену. О нем мечтают уже 30 с лишним лет. В Костроме думают над тем, как спасти уникальный институт льна. А новый дальневосточный губернатор, который уже занимается развитием региона, сейчас вынужден разбираться с застарелой проблемой: озера государственного водоканала обрастают частными коттеджами. А ведь все эти темы могли оказаться в центре внимания чиновников до того, как на них обратили внимание президента. Для этого служение народу должно быть смыслом жизни.

— Такой человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником, возьми и ляпни там что-нибудь. Ну, он и не готов. Это значит, что он просто не готов для такой работы. Понимаете, невозможно все закрыть и потом открыть коробочку, и там все будет хорошо. Не случайно Моисей водил еврейский народ 40 лет по пустыне. Ну, мы так не можем 146 миллионов по пустыне водить, — сказал Владимир Путин.

Да и времени у региональных элит столько нет. Следующая пресс-конференция пройдет уже через год.