В Канаде почти 300 тысяч потребителей остаются без света из-за шторма

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По данным Национального метеобюро, скорость порывов ветра в регионе местами достигает 100 км/ч.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Погода 3436

В Канаде из-за мощного шторма сразу несколько десятков населенных пунктов погрузились во тьму. Без света остались более 300 тысяч домов. Скорость ветра на западе Канады сейчас достигает 100 км/ч. Все это усложняет работу аварийным бригадам, которые пытаются восстановить обрывы линий электропередачи. Встало паромное сообщение. По прогнозам синоптиков, погода наладится только к концу дня.

А Воркуту накрыла снежная стихия. Более 70 человек с вечера 20 декабря ждали помощи МЧС. Из-за сильной пурги спасатели не могли несколько часов до них добраться. Позднее стало известно, что всех заложников стихии удалось спасти.

Тема:
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