Романтика революции по-французски: «желтые жилеты» вальсируют под Эдит Пиаф

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После регулярных многотысячных протестов во Франции становится очевидным, что помимо агрессивно настроенных манифестантов есть и пацифисты, у которых любовь к революции просто в крови.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @bleusavoie

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 37

За последние несколько недель чего только не пришлось пережить «желтым жилетам»: полиция применяла против них слезоточивый газ, резиновые пули, водометы, проводила задержания и аресты. Но, похоже, революционный дух французов не сломить ничем.

Вблизи городка Маржансель на юго-востоке Франции «желтые жилеты» соорудили себе что-то вроде временного лагеря. Когда ночью приехали жандармы, чтобы демонтировать нехитрые сооружения и разогнать демонстрантов, те решили прибегнуть к обезоруживающему методу. Как видно на кадрах очевидцев, «желтые жилеты» включили песню легендарной Эдит Пиаф и начали вальсировать.

Наступают выходные и пока никому неизвестно, сколько тысяч протестующих на этот раз выйдут на улицы многих городов Франции.

Пятый канал рассказывал, что в прошлую субботу, 15 декабря, по всей стране протестовали порядка 66 тысяч манифестантов.

 

Тема:
Протесты «желтых жилетов» 37
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