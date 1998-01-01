Романтика революции по-французски: «желтые жилеты» вальсируют под Эдит Пиаф

За последние несколько недель чего только не пришлось пережить «желтым жилетам»: полиция применяла против них слезоточивый газ, резиновые пули, водометы, проводила задержания и аресты. Но, похоже, революционный дух французов не сломить ничем.

Вблизи городка Маржансель на юго-востоке Франции «желтые жилеты» соорудили себе что-то вроде временного лагеря. Когда ночью приехали жандармы, чтобы демонтировать нехитрые сооружения и разогнать демонстрантов, те решили прибегнуть к обезоруживающему методу. Как видно на кадрах очевидцев, «желтые жилеты» включили песню легендарной Эдит Пиаф и начали вальсировать.

Наступают выходные и пока никому неизвестно, сколько тысяч протестующих на этот раз выйдут на улицы многих городов Франции.

Пятый канал рассказывал, что в прошлую субботу, 15 декабря, по всей стране протестовали порядка 66 тысяч манифестантов.