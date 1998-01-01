Состояние здоровья Ольги Бузовой не улучшается

Поклонники Ольги Бузовой переживают за состояние ее здоровья. Поводом для тревоги стали видео, которые Ольга выгрузила в сторис. Последние сообщения появились в обед субботы, 22 декабря.

На видеозаписи Ольга показывает градусник с высокой температурной отметкой. Артистка признается, что на всякий случай даже перемеряла температуру.

— Я еще раз проверила. Думала, может мне показалось или что-то неправильно я сделала. В общем, 39.1 у меня, — рассказала она.

При этом болеть девушке сейчас никак нельзя. Предновогодняя пора — самая насыщенная для всех звезд шоу-бизнеса. Сама Бузова признается, что весь декабрь у нее расписан по минутам. При этом к своему здоровью она относилась очень ответственно и как могла спасалась от переохлаждений.

— Мне так обидно — если б вы только знали! Я так себя берегла все это время, тепло одевалась на лобные (лобное место, съемочная локация телепроекта «Дом-2», — прим. ред.). И в самый ответственный период, когда столько съемок, работы, организм дал сбой, — пожаловалась звезда в Instagram.

Судя по всему, подписчики не остались равнодушными к простуде Ольги Бузовой. Уже через пару часов после первого сообщения о проблемах со здоровьем Ольга опубликовала пост, в котором выразила благодарность поклонникам за поддержку.