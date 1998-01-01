В Тюмени отменили занятия в школе из-за 30-градусного мороза

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Минимум один дополнительный выходной благодаря погоде появился у учащихся с 1-го по 9-й классы.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3438

У школьников Тюмени появился внеплановый выходной. Из-за сильных морозов в городе отменены занятия в школах. Как сообщает новостной портал Мегатюмень со ссылкой на городскую администрацию, в понедельник, 24 декабря, от занятий освобождены учащиеся первой смены с 1-го по 9-й классы.

Издание отмечает, что в настоящее время в городе около 20 градусов мороза, однако в течение дня столбик термометра опустится до отметки минус 33 градуса. Судя по прогнозу синоптиков, до начала зимних каникул школьникам все же придется еще сесть за парты, уже завтра в Тюмени станет немного теплее, а к концу последней недели 2018 года воздух в областном центре «прогреется» до минус восьми градусов.

Ранее Пятый канал сообщал, что тюменские моржи открыли сезон плавания в ледяной воде.

Тема:
Погода 3438
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