Разгар бабьего лета: москвичам пообещали жару 17 сентября

Южный ветер сохранит теплую погоду в начале дня.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Гидрометцентр: 17 сентября в Москве ожидается до плюс 23 градусов
Жителей Москвы и Подмосковья в четверг, 17 сентября, ожидает комфортная осенняя погода с температурой до +23 градусов. Об этом сообщило EADaily со ссылкой на данные Гидрометцентра.
В столичном регионе 17 сентября прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух в Москве прогреется до +плюс 23 градусов, ночью температура опустится до плюс 12 градусов.
В Московской области днем температура будет держаться в пределах от плюс 18 до плюс 23 градусов, а в ночное время местами похолодает до плюс девяти градусов.
Скорость южного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 745–747 миллиметров ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по прогнозам синоптиков, настоящая осень придет 22–23 сентября. Уже в ночь на пятницу ожидается похолодание: холодный фронт принесет дожди и снижение температуры до 17 градусов.
Кроме того, по словам специалистов, хорошую погоду может омрачить магнитная буря.
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