Челябинские родители «обрушили» сайт диспетчерской службы города

, 13:12 95

Любопытных мам и пап интересовало, должны ли их дети идти в школу или они могут остаться дома из-за морозов. Сервер сайта не выдержал наплыва посетителей.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3442

Родители челябинских школьников устроили массовую «атаку» на сайт Единой диспетчерской службы города, отчего тот отключился. Взволнованных отцов и матерей интересовало, нужно ли вести детей в школу при холодной погоде, сообщает городской портал 74.ru.

Сайт edds.ru принадлежит единой диспетчерской службе Челябинска, на нем информируют об отключениях воды, света и газа, о происшествиях в городе, а также о отменах занятий в школах. Не найдя информации в соцсетях и мессенджерах, родители почти одновременно зашли на edds, и север не выдержал.

— У нас в родительской группе в «Вайбере» с утра переполох — выясняли, вести ли детей в школу. Сначала написали, что на сайте Еdds об отмене ни слова, и мы детей разбудили. А часов в семь взбаламутили, выслав ссылку на новость с сайта администрации города об отмене занятий с первого по седьмые классы. Оказалось — за прошлый год! А дети уже так обрадовались! — приводит историю одного из родителей 74.ru.

Отмена школьных занятий из-за мороза — привычное дело для холодных регионов страны. Например, челябинские школьники с первого по четвертый класс не ходят в школу, если на улице от -27 до -25 градусов. Старшим тяжелее — десятый и одиннадцатый класс может отдохнуть только при -30 градусах и ниже.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Тюмени из-за морозов отменили все занятия.

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