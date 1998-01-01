Завершилась воздушная атака сирийского Дамаска

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Воздушная атака оказалась крайне долгой — ликвидировать ракеты противника силам сирийской ПВО пришлось полтора часа.

Фото: www.globallookpress.com

В ночь с 25 на 26 декабря сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку восьми ракет. Противник нанес удар по территории провинции Дамаск.

По сообщениям СМИ Сирии, снаряды летели со стороны воздушного пространства соседнего Ливана. Предположительно, атаку проводили израильские военные — заявление об этом сделал анонимный военный источник.

— Сирийская ПВО отразила атаку и сбила большую часть ракет, выпущенных с самолетов ВВС Израиля, зашедших через ливанское воздушное пространство, — передает слова инсайдера РИА Новости.

В ходе отражения воздушного нападения пострадали трое сирийских военных. Снаряды, сбить которые не удалось, также повредили склад с боеприпасами.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что ПВО Сирии отразили атаку нескольких ракет.

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