Шесть самолетов Израиля, атаковавшие Сирию 25 декабря, создали угрозу для двух пассажирским лайнеров. Нападение проходило в тот момент, когда воздушные судна заходили на посадку в аэропортах Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

— Провокационные действия ВВС Израиля вечером 25 декабря, когда шесть самолетов F-16, находясь в воздушном пространстве сопредельного Ливана, нанесли авиационный удар по территории Сирии, создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам, —пояснил Конашенков.

Он отметил, что Сирии пришлось ограничить применение ПВО во время атаки Израиля, чтобы не создавать угрозу для пассажирских самолетов.

Как ранее рассказывал Пятый канал, сирийские силы противовоздушной обороны отразили атаку восьми ракет Израиля в ночь с 25 на 26 декабря. На ликвидацию ракет противника у САР ушло приблизительно полтора часа.