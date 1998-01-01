Сирийские военные взяли Манбидж под контроль

Сирийская армия вошла в Манджиб, расположенный в 85 километрах от Алеппо. Войска подняли над городом, ранее находившимся под контролем курдов, сирийский флаг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генштаба Вооруженных сил республики.

В документе отмечается, что войска были введены в ответ на призыв населения, а также в связи с поставленной правительством задачей восстановить госсуверенитет над всей территорией страны.

— Мы настаиваем на том, чтобы сокрушить терроризм, одержать победу над всеми оккупантами и очистить территорию Сирии, а также обеспечить с помощью сирийских вооруженных сил полную безопасность людей, находящихся в регионе, — заявили в Генштабе ВС Сирии.

Ранее курды обратились к Дамаску с просьбой взять под контроль районы, которые покинули их формирования.

О намерении Анкары атаковать силы курдов в Манбжибе заявил президент Реджеп Эрдоган, однако после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом он решил отложить операцию. Итогом диалога стал вывод американских войск из САР.