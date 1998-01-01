Какая погода ждет россиян в новогоднюю ночь — прогноз Гидрометцентра

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Наступающий год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Погода 3455

Главный метеоролог страны рассказал, какая погода ждет россиян в самую сказочную ночь в году — новогоднюю. Так, в Петербурге в момент боя курантов за окном будет — 6, правда, уже в первый день 2019 года до + 1. Москвичей порадует мягкая и снежная погода.

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В столице ожидаются небольшие осадки и температурный фон на 2-3 градуса выше климатической нормы. По словам Романа Вильфанда, на большей части европейской территории погода однозначно будет комфортнее, чем год назад. Так что самый лучший вариант — встретить праздник на свежем воздухе.

— Снега сейчас избыток и это радует. В новогоднюю ночь можно этот фактор использовать — с детьми играть и снежную бабу лепить, в снежки играть. С этой точки зрения Новый год будет замечательным, — сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жителей Алтая, Свердловской, Курганской и Челябинской областей в новогоднюю ночь ждет умеренно морозная погода. На Кубани — мокрый снег. В Сибири — до минус 20. Ну, а в целом, как говорится, у природы нет плохой погоды. Главное — теплая одежда и хорошее настроение.

Тема:
Погода 3455
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