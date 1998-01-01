Причиной схода снега в Хабаровском крае могло стать потепление

Причиной схода лавин в поселке Многовершинный Хабаровского края могло стать повышение температуры, сообщает Интерфакс — Дальний Восток со ссылкой на представителя администрации района. По его словам, вероятно, обильные осадки и потепление с -30-и до -20 градусов привело к сходу снежных масс, под которыми оказались 11 человек.

Тем временем, пресс-служба МЧС Хабаровского края подтвердила изначальную версию произошедшего — сначала сходом снега в поселке Многовершинный Николаевского района накрыло рабочего на золотодобыче. Ему на выручку пошли десять человек, которые попали под вторую лавинную волну.

На данный момент спасательные операции в Многовершинном ведутся силами жителей поселка, которые уже нашли под завалами живыми четырех человек.

Ранее Пятый канал публиковал сообщение представителя пресс-службы МЧС по Хабаровскому краю по ЧП в районе золотодобывающего предприятия.