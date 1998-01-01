Под снежным завалом в Хабаровском крае погиб один человек

Из-под снежного завала в поселке Многовершинный Хабаровского края извлекли восемь человек. Один из пострадавших не подает признаков жизни, сообщает МЧС.

По уточненным данным, от схода лавин в Николаевском районе Хабаровского края пострадали не 11 человек, как говорилось ранее, а 10. В настоящее время в результате спасательной операции, организованной силами жителей поселка, из-под снежного завала извлечены восемь пострадавших. Семеро находятся в тяжелом состоянии, их доставили в больницу. Один человек погиб. Судьба еще двоих — не известна.

Ранее Пятый канал сообщал, что СКР по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело после схода лавины на людей.