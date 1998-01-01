На Камчатке бесчинствует стихия — силы МЧС приведены в повышенную готовность

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Циклон принес на полуостров осадки и сильный шквальный ветер.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Александр Казаков

Тема:
Погода 3463

Камчатский полуостров находится во власти циклона — с ним в регион пришел мокрый снег и сильный штормовой ветер, местами до 40 метров в секунду. Из-за «взбесившейся» погоды на Камчатке заметены дороги, машины едва не смывает в море, а в Петропавловске-Камчатском ветер повалил новогоднюю елку и срывает обшивку с домов.

Врио начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно сообщил, что спасатели региона приведены в режим повышенной готовности, а четыре группы на специальных машинах патрулируют занесенные снегом дороги. МЧС настоятельно рекомендует туристам не отправляться в дальние маршруты, а родителям — не выпускать детей из дома.

Своим мнением о бушующей стихии с журналистами поделилась Марина Стародубцева.

— Настроение тоже плохое. Не новогоднее. Дед Мороз нас решил засыпать снегом, — предположила она.

Ранее Пятый канал уже рассказывал о непогоде в Камчатском крае. Так, в Петропавловск-Камчатском в бухте волна чуть не смыла припаркованные машины, а в городе Северо-Курильске в 312 километрах от камчатской столицы произошло аварийное отключение электроэнергии.

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