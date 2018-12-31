Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, во вторник, 1 января, заявил о том, что все потерявшие жилье в результате обрушения дома в Магнитогорске, будут им обеспечены. Также глава региона рассказал о размере денежных компенсаций.

— Сто тысяч семьям погибших, сто пятьдесят тысяч семьям пострадавших. Это стандартная наша практика. Это не тот случай. Случай, очевидно, что не стандартный — люди потеряли жилье. Мы сегодня приходим к выводу, что это жилье мы людям должны помочь восстановить. В том числе и с компенсацией имущества, которое дома было. Я мебель имею в виду, — заявил Борис Дубровский в интервью Пятому каналу.

Работа штаба, координирующего все силы и подразделения, которые занимаются разбором завалов и поиском людей на месте обрушения дома после взрыва газа в Магнитогорске, ведется круглосуточно.

Спасатели проводят работу по установлению местонахождения 37 человек, с которыми до сих пор нет связи. Продолжаются работы по оказанию помощи пострадавшим и родственникам жертв обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Ранее Пятый канал сообщил, что Владимир Путин передал подарок для пострадавшего в Магнитогорске подростка.