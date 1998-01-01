Видео: Евгений Малкин поддержал родной Магнитогорск во время матча НХЛ

Хоккеист Евгений Малкин поддержал родной город — Магнитогорск — в связи с произошедшей трагедией. Спортсмен вышел на лед в коньках, на которых написал послание для магнитогорцев.

Надписи на амуницию Малкин нанес перед матчем своей команды «Питтсбург Пингвинз» против «Нью-Йорк Рейнджерс». В необычном сообщении хоккеист выразил свою поддержку и сопереживание всем пострадавшим и жертвам трагедии, унесшей жизни нескольких десятков человек.

— Магнитогорск, мы с тобой, — значится на левом коньке хоккеиста.

— Магнитогорск всегда в моем сердце, — написано на правом.

Весь российский этап спортивной карьеры Евгения Малкина прошел в хоккейном клубе «Металлург» Магнитогорска — родного города спортсмена. С 2005 года он играет в составе команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз».

Ранее Пятый канал сообщал о взрыве бытового газа, который обрушил подъезд жилого дома в Магнитогорске утром 31 декабря. На данный момент известно о 33 погибших.